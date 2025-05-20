Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, "Engelliler Bakanlığı" kurulmasını istedi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, engellilerin karşılaştığı sorunların temelinde "çoklu muhataplık" olduğunu kaydederek, "Engelli bireylerin mutlaka bu çoklu muhataplıktan kurtulması için bir Engelliler Bakanlığı'nın acilen kurulması lazımdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Yeni Yol Partisi olarak, engelli vatandaşların talep ve sorunları hakkında bir araştırma önergesi verdiklerini ve bu önergenin kabul edildiğini anımsattı.

Önergenin kabul edilmesinin ardından, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespiti için Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu aktaran Özdağ, "Bu komisyonu kurarken de 'Engelliler Bakanlığı kurulsun' diye değil, 'engellilerin problemlerini ve çözüm önerilerini araştırmak üzere' dediler. Ama biz bastırıyoruz ki Türkiye'de bir 'Engelliler Bakanlığı'nın kurulması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

2005'te engellilerle ilgili bir kanun çıkarıldığını, bu kanuna göre kamu ve özel toplu taşıma araçlarının engellilere göre dizayn edilmesinin belirlendiğini kaydeden Özdağ, aradan geçen yıllara rağmen bunun gerçekleştirilmediğini belirtti.

2020'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini anımsatan Özdağ, "Yahu önce bu kanunun yönetmeliğini çıkart. Eğer o kanunun yönetmeliği çıkmazsa, o kanunun kağıt kadar hükmü vardır. O günden bugüne kadar 5 yıl daha geçti ve 2025 yılı oldu. Şimdi de yine aynı şekilde biz bu kanun teklifini verdikten sonra hala daha engellilerin erişebilirliği ile ilgili yönetmeliği çıkartmadılar." ifadelerini kullandı.

Özdağ, engelli vatandaşların sorunlarını konuşmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ama daha önemlisi, artık kuvveden file geçmek gerektiğinin farkına varmak, yani eyleme geçmek, sözün yerini icraata bırakmak... Bugüne kadar yapılan iyi şeylerin, yasal düzenlemelerin gereğini yapmak, eksik taraflarını tamamlamak, ertelenen uygulamaları bir an evvel hayata geçirmek ve bizce tüm bunların derli toplu hayata geçirilmesine olanak sağlayan bir Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasını sağlamak. Belki de bu günler bunun için güzel bir fırsattır."

Engellerin açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdürdüklerini dile getiren Özdağ, milyonlarca engellinin bütçeden aldığı payın yüzde 2'nin altında olduğunu kaydetti.

Özdağ, bütçede engellilerin payının artırılması gerektiğini belirterek, "Şu anda yapılan ödemeler yoksulluk sınırının 10'da 1'i düzeyine inmiştir. Kamuda kotaları hala boş olduğu engelli kadrolarına atama yapılmazken on binlerce engelli vatandaşımız atama beklemektedir." dedi.

Engellilerin karşılaştığı sorunların temelinde "çoklu muhataplık" olduğunu kaydeden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerin mutlaka bu çoklu muhataplıktan kurtulması için bir Engelliler Bakanlığı'nın acilen kurulması lazımdır. Bu bakanlık kurulduktan sonra sosyal haklarınız, ekonomik haklarınız, özlük haklarınız, toplumsal hayatta karşılaştığınız engeller bakın nasıl ortadan kalkıyor? İyi bir bakanlık ve bakan olduktan sonra neler yapılabileceğini görmüş olacağız."

Özdağ'a basın toplantısında görme engelli vatandaşlar da eşlik etti.