Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş Göreve Başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yenice Belediye Başkanı seçilen Sertaş Karakaş, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek görevine başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yenice Belediye Başkanı olan Sertaş Karakaş, İlçe Seçim Kurulu Müdürü İlker Türkmen'den mazbatasını aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Karakaş'a mazbata töreninde milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer eşlik etti.

Daha sonra belediyeye gelerek personellerle tokalaşan Karakaş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek göreve başladı.

Karakaş, kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Karakaş, yüksek bir oy almasındaki başarısının vatandaşlarının kendisine inanmasından kaynaklandığını belirterek, "Teşkilatımızla, vatandaşlarımızla beraber çok büyük mücadele verdik. Projelerimizi anlatmaya çalıştık. Kişilerle uğraşmadık. Hedefe kilitlendik. Biz siyaseti hizmet için yapıyoruz. Öpmedik ve sıkmadık el bırakmadık. Sağ olsun vatandaşlarımız bu göreve yüksek bir oyla bizi layık gördüler" dedi.

Karakaş, 1 yıl içerisinde ilçenin tamamını doğal gaz ile buluşturmak istediklerini ifade ederek Yenice'yi huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ilçeye dönüştüreceklerini söyledi. - KARABÜK