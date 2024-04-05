Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş Göreve Başladı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yenice Belediye Başkanı seçilen Sertaş Karakaş, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek görevine başladı.
31 Mart yerel seçimlerinde Yenice Belediye Başkanı olan Sertaş Karakaş, İlçe Seçim Kurulu Müdürü İlker Türkmen'den mazbatasını aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Karakaş'a mazbata töreninde milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer eşlik etti.
Daha sonra belediyeye gelerek personellerle tokalaşan Karakaş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek göreve başladı.
Karakaş, kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Karakaş, yüksek bir oy almasındaki başarısının vatandaşlarının kendisine inanmasından kaynaklandığını belirterek, "Teşkilatımızla, vatandaşlarımızla beraber çok büyük mücadele verdik. Projelerimizi anlatmaya çalıştık. Kişilerle uğraşmadık. Hedefe kilitlendik. Biz siyaseti hizmet için yapıyoruz. Öpmedik ve sıkmadık el bırakmadık. Sağ olsun vatandaşlarımız bu göreve yüksek bir oyla bizi layık gördüler" dedi.
Karakaş, 1 yıl içerisinde ilçenin tamamını doğal gaz ile buluşturmak istediklerini ifade ederek Yenice'yi huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ilçeye dönüştüreceklerini söyledi. - KARABÜK
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
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