Yenice'nin Yol Sorunlarına Dikkat - Son Dakika
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Politika

Yenice'nin Yol Sorunlarına Dikkat

Yenice\'nin Yol Sorunlarına Dikkat
09.07.2025 16:45
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Cevdet Akay, Yenice yollarının 22 yıldır ihmal edildiğini TBMM'de gündeme getirdi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ulaşım sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Yenice-Karabük yolu ile Yenice-Yortan- Hasankadı ve Yenice- Gökçebey yollarının yıllardır ihmal edildiğini belirten Akay, yolların yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Yenice ilçesindeki yol sorunlarının 22 yıldır çözüme kavuşturulmadığını vurgulayan Akay, "Ağır tonajlı tırların, tomruk yüklü kamyonların geçtiği bu yollar artık bölge trafiğini kaldırmıyor. 22 yıldır görmezden geldiğiniz yeşil Yenice'mizin yollarını bir an önce yapın" ifadelerini kullandı.

Akay, Yenice ile Karabük merkezini birbirine bağlayan D-30 kara yolunun 2000'li yıllarda açıldığını ve 32 kilometrelik bu tek şeritli yolda o tarihten bu yana herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Yolların bölge trafiği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Akay, "Yenice ile Karabük yolu artık bölge trafiğini kaldırmıyor. Her yıl bu yolda onlarca ölümlü kaza meydana geliyor. Yenice-Yortan-Hasankadı ile Yenice-Gökçebey yolları da aynı sorunları yaşamaktadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na seslenen Akay, "Yenice, Karabük'ün üvey evladı değildir. Karabük-Yenice yolunu yeniden yapın. Yenice-Yortan-Hasankadı ve Karabük-Yenice-Gökçebey yollarını duble yola dönüştürün" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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