Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci dönemde Edremit\'i daha yaşanabilir bir kent haline getirecek

Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve yeniden AK Parti tarafından aday gösterilen İsmail Say, ikinci 5 yılda Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getireceklerini belirterek, katılımcı istişareye açık bir belediyecilik yürüteceklerini söyledi.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımıyla aday tanıtım toplantısında yeniden Edremit Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Tanıtım toplantısı sonrası konvoy eşliğinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatına gelen Başkan Say, burada vatandaşlara ve partililere seslendi. Kendilerini sabahın ilk saatlerinden itibaren yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Edremit Belediye Başkan Adayı olarak yeniden görevlendirildiğini ve bu yolda Allah'ın kendilerini mahcup etmemesi temennisinde bulundu.
Aday adaylık sürecinde yarışan ve centilmence kendilerini yalnız bırakmayan aday adaylara da teşekkür eden Başkan Say, "Edremit'e aday olan aday adayı olan tüm büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizler için kıymetlidir. İnşallah en kısa zamanda onlarla bir istişare toplantısı yaparak, Edremit için düşüncelerini, projelerini alarak birlikte yolumuza devam edeceğiz. Edremit'te ayrımız gayrımız olmayacak, küslüğümüz olmayacak. Hep beraber çalışacağız. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.
5 yıl boyunca Edremit'te yaklaşık 40-50 yıllık sorunlara el attıklarını vurgulayan Başkan Say, "Raflarda indirilmeyen projelere el attık ve Edremit'in kangren olmuş sorunlarını çözüme kavuşturduk. İnşallah ikinci bir beş yılda da halkımızın ve sizlerin de desteği ile Edremit'i daha yaşanabilir, daha tanınır ve istihdam merkezi olacak bir yeni Edremit kuracağız inşallah. Önceki 5 yılımızda olduğu gibi ikinci 5 yılımızda da katılımcı istişareye açık bir belediyecilik yürüteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
Tüm projelerde var olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Gerek tekstil, gerek turizm ve ticaret merkezlerinin oluşmasından, imardan, altyapısına, büyükşehirden, bakanlıklarına kadar bu projelerin her aşamasında olacağız. Ama bunları yapabilmemiz için kapı kapı Edremit'teki 128 bin vatandaşımızı 42 bin hanemizi tek tek dolaşacağız. Her saatimizi kıymetli bilip her saatimizde sizlerle birlikte halkımızla birlikte geçireceğiz. Tüm kardeşlerimizi, uzak kalan kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. İnşallah hep birlikte 1 Nisan sabahında tüm Edremit kazanacak. Yeni Edremit'te herkes kazanacak" şeklinde konuştu. - VAN
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Son Dakika › Politika › Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci dönemde Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?