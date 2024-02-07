Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci dönemde Edremit\'i daha yaşanabilir bir kent haline getirecek

Politika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve yeniden AK Parti tarafından aday gösterilen İsmail Say, ikinci 5 yılda Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getireceklerini belirterek, katılımcı istişareye açık bir belediyecilik yürüteceklerini söyledi.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımıyla aday tanıtım toplantısında yeniden Edremit Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Tanıtım toplantısı sonrası konvoy eşliğinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatına gelen Başkan Say, burada vatandaşlara ve partililere seslendi. Kendilerini sabahın ilk saatlerinden itibaren yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Edremit Belediye Başkan Adayı olarak yeniden görevlendirildiğini ve bu yolda Allah'ın kendilerini mahcup etmemesi temennisinde bulundu.

Aday adaylık sürecinde yarışan ve centilmence kendilerini yalnız bırakmayan aday adaylara da teşekkür eden Başkan Say, "Edremit'e aday olan aday adayı olan tüm büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizler için kıymetlidir. İnşallah en kısa zamanda onlarla bir istişare toplantısı yaparak, Edremit için düşüncelerini, projelerini alarak birlikte yolumuza devam edeceğiz. Edremit'te ayrımız gayrımız olmayacak, küslüğümüz olmayacak. Hep beraber çalışacağız. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

5 yıl boyunca Edremit'te yaklaşık 40-50 yıllık sorunlara el attıklarını vurgulayan Başkan Say, "Raflarda indirilmeyen projelere el attık ve Edremit'in kangren olmuş sorunlarını çözüme kavuşturduk. İnşallah ikinci bir beş yılda da halkımızın ve sizlerin de desteği ile Edremit'i daha yaşanabilir, daha tanınır ve istihdam merkezi olacak bir yeni Edremit kuracağız inşallah. Önceki 5 yılımızda olduğu gibi ikinci 5 yılımızda da katılımcı istişareye açık bir belediyecilik yürüteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Tüm projelerde var olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Gerek tekstil, gerek turizm ve ticaret merkezlerinin oluşmasından, imardan, altyapısına, büyükşehirden, bakanlıklarına kadar bu projelerin her aşamasında olacağız. Ama bunları yapabilmemiz için kapı kapı Edremit'teki 128 bin vatandaşımızı 42 bin hanemizi tek tek dolaşacağız. Her saatimizi kıymetli bilip her saatimizde sizlerle birlikte halkımızla birlikte geçireceğiz. Tüm kardeşlerimizi, uzak kalan kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. İnşallah hep birlikte 1 Nisan sabahında tüm Edremit kazanacak. Yeni Edremit'te herkes kazanacak" şeklinde konuştu. - VAN