Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan'dan Narin açıklaması: "İdam cezasının geri getirilmesi sağlanmalıdır"

AYDIN - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasına ilişkin, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu bir değil, iki değil, üç değil. İdam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulup tartışılmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve babası merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ruhuna düzenlenen hayır yemeğine katılmak üzere Aydın'a geldi. Aydın ziyaretine Efeler'den başlayan Erbakan, ziyaret sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni daha önce aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için Türk milletine başsağlığı dileyen Erbakan, "Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması gerekiyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Neredeyse her ay ya da birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulup, tartışılmalıdır. Gerekirse Meclisteki partilerin de desteği ile bu gibi olaylar için idam cezasının geri getirilmesi sağlanmalıdır. Biz bu konuyu daha önce de ifade etmiştik ve caydırıcılık bakımından bundan başka çare olmayacak gibi görünüyor" dedi.

"Milli Görüş bir çınardır"

Partiden istifa eden belediye başkanları hakkında da konuşan Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi Milli Görüş bir çınardır. Dallarının budanması çınarın daha da gürleşmesine ve güçlenmesine yol açar. Biz yolumuza daha da güçlü bir şekilde devam ediyoruz. 10-15 kişinin bir yere gitmesi veya gelmesi bir şeyi değiştirmez. Biz günde ortalama olarak bin tane resmi üye kaydediyoruz. Bu da ayda 30 bin ve yılda da 360 bin yapar. 10-15 kişi gitmiş ama günde bin kişi geliyor. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Üye sayımız 560 bine ulaştı. Bu ay, ekim ayına kadar inşallah 600 bin hedefine ulaşma hedefini teşkilatlarımıza verdik. İnşallah yeni yılın ilk aylarının başında da 1 milyon hedefine ulaşmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Yeniden Refah Partimize teveccüh, ilgi her geçen gün artıyor. Milletimiz değişim istiyor, içerisinde bulunduğu durumdan bunalmış, kurtulmak istiyor. Bu kurtuluşun da Milli Görüş'le olacağını biliyor. Çünkü geçmişten de Milli Görüş'ün hizmetlerini hatırlıyor. Bu Milli Görüş'e ulaşmak için Yeniden Refah'ta toplanmak gerektiğini de biliyor. Bu nedenle Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak yoluna devam ediyor. Hem teşkilat çalışmalarımızla, üye kayıtlarımızla, bugün olduğu gibi milletimizin derdiyle dertlenip milletimizin içerisinde yer alarak hem de aynı zamanda belediyelerimizde Milli Görüş hizmetlerini, ahlaklı belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirerek iki koldan bu çalışmalarımızı yürüteceğiz ve Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız. Birinci kol belediyelerdeki hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerimizi daha da sağlamlaştırmak, ikinci kol da teşkilat çalışmaları ve üye kayıtlarıyla milletimizin gönlündeki yerimizi daha da yüksek bir noktaya taşımak. İnşallah bu iki koldan yürüyerek yapılacak ilk seçimde Yeniden Refah Partimizi iktidar yapmak için çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Milletimizin Türkiye'nin her köşesindeki ilgisi, heyecanı Yeniden Refah'a koşması ve aynı zamanda bunun bir ispatı olarak da resmi üye kayıtlarımızın böyle muazzam bir şekilde artarak devam ediyor olması Yeniden Refah Partimizin kararlı bir şekilde iktidara doğru yürüdüğünün bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Kendi adayımız ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğiz"

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de kendi adayları ile girmek istediklerini belirterek şunları aktardı:

"Belediye meclis üyeliğinde Türkiye genelinde yüzde 7 oy oranına ulaştık. Bunun daha da yukarıya çıktığını düşünüyoruz ve inşallah 1 milyon üye hedefine ulaştığımızda bu yüzde 10'un da üzerine çıkmış olacak. Dolayısıyla bizim herhangi bir baraj problemimiz yok. Baraj problemimiz olmadığı gibi tam tersine iktidara yürüme azmi ve iradesi ile yola çıkmış bulunuyoruz. Bu bakımdan müstakil olarak cumhurbaşkanı adayımız, kendi listelerimiz ile kendi başımıza seçimlere girmeyi düşünüyoruz."

