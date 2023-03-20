Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılıyor mu? Kulisler bu iddiayla sallanıyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılıyor mu? Kulisler bu iddiayla sallanıyor

20.03.2023 12:38

Seçimler için geri sayım sürerken Fatih Erbakan'ın önderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı saflarına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Kulislerden gelen iddialara göre; gece boyu süren telefon görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve Yeniden Refah Partisi tek başına yoluna devam etme kararı aldı.

Seçim maratonuna girilmesiyle birlikte partilerin ittifaklarını genişletme girişimleri de hızlandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

"CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ" DEMİŞTİ

Fatih Erbakan ise cevabı en kısa zamanda ileteceklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daveti değerlendireceklerini belirterek, "AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla bir müzakerede bulunuldu. Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

SAAT 13.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Gelişmeler merakla beklenirken Yeniden Refah Partisi, ittifak kararını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Erbakan'ın paylaşımında, "Yarın saat 13.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde seçimlere ilişkin yol haritamızı açıklayacağız. Tüm teşkilatlarımız davetlidir." denildi.

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

KULİSLERİN KONUŞTUĞU İDDİA

Erbakan'ın konuşmasına dakikalar kala kulisler bir iddia ile çalkalandı. Buna göre Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını duyuracağı öne sürüldü. Konuyla ilgili gece boyu heyetler arasında telefon trafiği yaşandığı da öğrenildi.

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