Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Derecik ilçesini ziyaret etti

HAKKARİ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığını kazandığı Hakkari'nin Derecik ilçesini ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerde partisinin kazandığı Derecik İlçe Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından geldiği ilçede Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, bölgenin kanaat önderleri ve binlerce kişi tarafından karşılandı. Burada bir konuşma yapan Erbakan, "Derecik Belediye Başkanımız Hasan Dinç beye bu ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Tabii kendisiyle beraber tüm Derecik halkına da teşekkür ediyoruz. Bizleri en sıcak şekilde karşılayıp, bağırlarına bastılar. Buraya 3 sene evvel bir kez daha gelmiştik ve şimdi 3 sene sonra belediye başkanlığımızı ziyaret için Yeniden Refah Partili belediyemizi ziyarete gelmek nasip oldu. Tabii ki bu sonuçta milli görüş belediyesi çok büyük bir rol oynadı. Milletimiz milli görüşü geçmiş dönemdeki hizmetlerini çok yakinen bildiği ve hatırladığı için, bu milli görüş ruhunun bu günkü temsilcisi olan Yeniden Refah Partimize bu seçimlerde yöneldi" dedi.

"Hakkari'de bir belediye almak batıdaki başka bir ilden Konya'dan, Kayseri'den 10 tane belediye almakla eş değer"

Türkiye genelinde üçüncü parti haline geldiklerini ifade eden Erbakan, "63 belediye 3 milyon oy ve belediye meclisi Türkiye geneli ortalaması yüzde 7 olmak üzere bir önceki seçime göre oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde fark attık. Seçimi tartışmasız bir şekilde galibi olduk. Tabi bu kapsamda 63 belediyenin içerisinde Hakkari'nin Derecik belediyemizin olması da ayrıca büyük bir mana taşıyor. Çünkü biraz evvel Yüksekova'da da ifade ettiğim gibi burada, Hakkari'de bir belediye almak batıdaki başka bir ilden Konya'dan, Kayseri'den 10 tane belediye almakla eş değer. Bu bir başarı öyle görüyorum. Hakkari merkezde il genel meclis oylarımız yüzde 8,5'a ulaştı. Buda yine de Kayseri'de, Konya'da, Kahramanmaraş'ta yüzde 20 ve yüzde 30 almakla eş değer bir başarı. Bu bakımdan tabii ki il başkanımızı ilçe başkanlarımızı burada Derecik Belediyesi kazanılmasında bütün emeği geçen kahramanlarımıza teşekkür ederim. Buradaki şartlar malum. Bu zor şartlar altında ve imkansızlıklara rağmen böyle bir başarı için Allah kendilerinden razı olsun. Tabii ki Derecik halkı teveccühü bizler için çok kıymetli. Burada bunların bu teveccühüne bu güvenine layık olmak için kolları sıvayacağız ve kıymetli belediye başkanımızla beraber Dereciği layık olduğu yere taşımak için bu önümüzdeki 5 seneyi en güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Derecik halkına İnşallah milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyelik ve yepyeni bir döneme inşallah geçmiş olacağız. Sadece klasik belediyecilik hizmetleri değil aynı zamanda Derecik halkına refah seviyesini arttıracak belediyecilik kalkınmasına vesile olacak, istihdam sağlayacak projeleri de hayata geçireceğiz. Kıymetli başkanımızın vesilesiyle ve öncülüğünde burada bir susam ekimi, susam tarımı ve bu susamların elde edilmesi ile inşallah bir tahin üretim tesisini kurulması. Bununla beraber buğday ekimi ve bu buğdayın belediye tarafından alım garantisi ile ve çiftçilerinize ektirilmesi ve alınan buğdaylar İnşallah belediyenin öncülüğünde kurulacak olan un fabrikası gibi daha ilk etapta inşallah sizlerle hayata geçireceğimiz projelerimizdir. Bu bölgenin kalkınması istihdam sağlanması için belediye başkanımız büyük bir rol üstlenecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra belediye binasına geçen Erbakan'a, Genel Başkan Yardımcıları Nureddin Gül ve Mehmet Kaderli, MKYK üyeleri Sadık Çat ve Zülküf Şeker, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özer eşlik etti.