Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Manisa\'da konuştu

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'da il binasının açılışında konuştu. Erbakan, "Halkımız artık değişim istiyor, değişimin zamanı geldi diyor. Kurtuluş diyor ve bu kurtuluşun adresi olarak da milli görüşü Yeniden Refah Partimizi görüyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'daki ziyaretleri kapsamında Kula ilçesini ziyaret etti. Erbakan'ın Kula'daki programına Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Mustafa Serhat Oran, Yeniden Refah Partili Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve partililer eşlik etti. İlk olarak partisinin ilçe teşkilatında, partililer tarafından karşılanan Erbakan, partisinin Kula'da yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte ilçenin semt pazarında esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek istek ve sorunlarını dinleyip partinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekilen Erbakan, temaslarının ardından bir sonraki programı olan Ahmetli ilçe ziyareti için Kula'dan ayrıldı.

İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Erbakan ve beraberindekiler daha sonra kent merkezine gelerek Şehzadeler ilçesindeki il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Erbakan açılış öncesi kentte esnaf ziyareti yaptı. İl binası açılışına CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katıldı.

Açılışını yapmak üzere geldiği il binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Erbakan, "Selendi, Demirci, Kula ve Ahmetli'de halkımızla, esnafımızla buluştuk. Bugün Manisa merkezde de esnafımızla buluştuk. Bütün bu buluşmalarımız, bu programlarımız bir gerçeği ortaya koyuyor. Halkımız artık değişim istiyor, değişimin zamanı geldi diyor. Kurtuluş diyor ve bu kurtuluşun adresi olarak da milli görüşü Yeniden Refah Partimizi görüyor. 31 Mart seçimlerinin hemen öncesinde başlayan çok hızlı bir yükselişimiz seçimlerden sonrada artarak devam ediyor. Halkımızın ilgisinden, teveccühünden dolayı sokaklarda, kaldırımlarda yürümekte zorlanıyoruz. Ziyaret için girdiğimiz pazar yerlerinde de büyük ilgi ve teveccüh nedeniyle çıkmakta zorlanıyoruz. ve bu gerçeği teyit eden bir diğer husus da üye kayıtlarımızın resmi üye sayımızı seçimden sonra da seçim öncesinde olduğu gibi katlanarak artıyor oluşu. Bugün 550 bine geldik. Yılbaşına kadar 1 milyon üye hedefine ulaşmak üzere tüm teşkilatlarımız canla başla koşuyor. Manisa'da ve tüm Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız bu büyük teveccüh ve heyecan dalgası bizim en kısa zamanda 1 milyon üye hedefine ulaşacağımızı gösteriyor. Yüzde 7 oy, 60'ın üzerinde belediye ve 1000 üzerinde il genel meclisi ve belediye üyesi Yeniden Refah Partimizin parlayan bir yıldız olduğunu gösterdi. Yeniden Refah Partisi olarak milletin bize güvenip teslim etmiş olduğu belediyelerde bu hizmetleri en mükemmel şekilde gerçekleştirip milletimizin kalbindeki yerimizi daha da iyi bir yere, daha da ileri bir nokta taşımak. Belediyelerde yapacağımız hizmetler son derece önemli. 1994'teki belediyelerde yapılan hizmetler 1995'te Refah Partisi'ni 1'inci parti yaptı. Şimdi yine aynısı olacak. Bu belediyelerimizde örnek hizmetleri ortaya koyacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından partinin Manisa İl Başkanlığı binasının kurdele kesimi yapıldı.