Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada, halkın yeniden Milli Görüş istediğini belirterek, belediyecilikte başarılı olduklarını ve 2028'de iktidarda olacaklarını söyledi.

13.03.2024 15:55  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz. Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız. Çünkü halkımız bunu söylüyor, yeniden Milli Görüş istiyor" dedi.

Yerel seçimler nedeniyle Ordu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ünye ilçesinde partililere ve vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililer, Erbakan'ı çiçeklerle karşıladı. Erbakan yaptığı konuşmada, "Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz. Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız. Çünkü halkımız bunu söylüyor, yeniden Milli Görüş istiyor. Açlık sınırı artık kemiğe dayandı, milyonlarca emekli açlık sınırının altında kaldı. Peki yoksulluk sınırına bakınca ülkenin yüzde 85'i maalesef yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani dört kişilik ailede gelir aylık 53 bin liranın altında ise yoksulluk sınırının altındasın. Bir de üzerine enflasyonu ekle, gerisini sen düşün. Yapılan sosyal yardımlar aslında ülkenin geldiği durumu özetliyor. Bir seçimden diğer seçime döviz kuru devamlı yukarı çıkıyor, sonra ben bu enflasyonu düşüreceğim diyorsun. Dış borçlardan kurtulmadan enflasyon düşmez. Bizim 1996'da yaptığımız politikaları uygulamaz isen bu enflasyonu düşüremezsin. Sonra emekliye gelince kasada para yok dersin ama diğer faizlere verdiğin parayı görmezsin" diye konuştu.

"Belediyeciliği bize verin, 2028 yılında zaten iktidarda biz olacağız"

Erbakan, 2028 yılındaki genel seçimlerde iktidarda olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim hedefimiz ilk olarak belediye seçimlerinde hizmetlerin nasıl olduğunu göstereceğiz, ahlaklı belediyecilik nasıl olacak ülkemize göstereceğiz. Belediyeler iktidardan yana olacak diyenlere inanmayın. Biz geçmişte bunu başardık, şimdi de başaracağız. Siz şimdi belediyeciliği bize verin, 2028'de zaten iktidarda biz olacağız" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Ordu, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:25 Bolu’da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti Bolu'da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti
14:57 Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:07 Seçil Erzan’ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 16:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement