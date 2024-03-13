Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz. Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız. Çünkü halkımız bunu söylüyor, yeniden Milli Görüş istiyor" dedi.
Yerel seçimler nedeniyle Ordu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ünye ilçesinde partililere ve vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililer, Erbakan'ı çiçeklerle karşıladı. Erbakan yaptığı konuşmada, "Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz. Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız. Çünkü halkımız bunu söylüyor, yeniden Milli Görüş istiyor. Açlık sınırı artık kemiğe dayandı, milyonlarca emekli açlık sınırının altında kaldı. Peki yoksulluk sınırına bakınca ülkenin yüzde 85'i maalesef yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani dört kişilik ailede gelir aylık 53 bin liranın altında ise yoksulluk sınırının altındasın. Bir de üzerine enflasyonu ekle, gerisini sen düşün. Yapılan sosyal yardımlar aslında ülkenin geldiği durumu özetliyor. Bir seçimden diğer seçime döviz kuru devamlı yukarı çıkıyor, sonra ben bu enflasyonu düşüreceğim diyorsun. Dış borçlardan kurtulmadan enflasyon düşmez. Bizim 1996'da yaptığımız politikaları uygulamaz isen bu enflasyonu düşüremezsin. Sonra emekliye gelince kasada para yok dersin ama diğer faizlere verdiğin parayı görmezsin" diye konuştu.
"Belediyeciliği bize verin, 2028 yılında zaten iktidarda biz olacağız"
Erbakan, 2028 yılındaki genel seçimlerde iktidarda olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim hedefimiz ilk olarak belediye seçimlerinde hizmetlerin nasıl olduğunu göstereceğiz, ahlaklı belediyecilik nasıl olacak ülkemize göstereceğiz. Belediyeler iktidardan yana olacak diyenlere inanmayın. Biz geçmişte bunu başardık, şimdi de başaracağız. Siz şimdi belediyeciliği bize verin, 2028'de zaten iktidarda biz olacağız" ifadelerini kullandı. - ORDU
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