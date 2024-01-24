 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyeceklerini açıkladı. Parti içinde yapılan istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararın Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul\'da aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı\'nın adayını destekleyecek
24.01.2024 - 14:40,  Güncelleme: 14:41
Abone Ol

Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir. Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır" denildi.

Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir. Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta, Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Refah Partisi, AK Parti, İstanbul, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement