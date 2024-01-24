Yeniden Refah Partisi, İstanbul\'da aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı\'nın adayını destekleyecek

Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir. Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır" denildi.

Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir. Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta, Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz."