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Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara'da ittifak durumunu değerlendiriyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara'da ittifak durumunu değerlendiriyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye seçimlerinde ittifak durumuna ilişkin değerlendirme yapacaklarını belirtti. Erbakan, ayrıca partisinin belediye başkan adaylarını tanıttığı toplantıda, adaylarla omuz omuza çalışacaklarını ve milli görüş belediyeciliğinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara\'da ittifak durumunu değerlendiriyor
20.12.2023 - 14:09,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye seçimlerinde ittifak durumuna ilişkin, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde "Belediye Başkanı Aday Tanıtım Toplantısında" açıklamalarda bulundu. Açıklayacakları belediye başkanlarıyla omuz omuza kenetleneceklerini ifade eden Erbakan, "31 Mart'a kadar gece gündüz durmadan çalışmalarını gayret etmelerini rica ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta burada aday olarak ilan ettiğimiz belediye başkan adaylarımızı belediyelerinde başkan olarak hep birlikte ziyaret edeceğiz, tebrik edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik dönemi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da ittifak olabilir

Toplantının ardından bir gazetecinin "büyükşehirlerde ittifak yapılacak mı" sorununu yanıtlayan Erbakan, şunları kaydetti:

"İttifakla ilgili olarak daha önce sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir, bir talep gelirse demiştik. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi il genel meclis üyesi adaylıklarında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla kendi logosuyla seçimlere girecektir."

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal"

Aday toplantısı ardından bazı il ve ilçelerde açıklanan adaylar ise şöyle:

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Metin Topaloğlu, Kastamonu Devrekani İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Açık, Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Canıbek, Giresun Alucra İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Bodur, Sakarya Akyazı İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Akcan." - ANKARA

Kaynak: İHA
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