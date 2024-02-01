Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Emeklilerin oy potansiyeli Türkiye\'nin geleceğini belirleyecek

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "31 Mart'taki seçimler bir bakıma emeklilerin seçimi olacak. Ücretlerde gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda emeklilerin oy potansiyeli, Türkiye'nin geleceği ve 2028 seçimleri öncesi belirleyici rol oynayacaktır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ücretler arasındaki adaletsizliğin toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini vurgulayan Bekin, "2023 yılı Temmuz ayında memura taahhüt edilen asgari taban ücretin sağlanabilmesi için verilen seyyanen zammın memur emeklisine verilmemesi memur emeklisi maaşlarında mağduriyet oluşturulmasına neden olmuştur. Durumun düzeltilmesi için memur emeklilerinin maaşlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiğini anımsatan Bekin, 54'üncü Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan döneminde emeklilerin maaşlarına yönelik iyileştirmeye benzer bir artış yapılmadığı takdirde "emekliler yılı" söyleminin lafta kalacağını savundu.

Bekin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldığına işaret ederek, "31 Mart'taki seçimler bir bakıma emeklilerin seçimi olacak. Ücretlerde gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda emeklilerin oy potansiyeli, Türkiye'nin geleceği ve 2028 seçimleri öncesi belirleyici rol oynayacaktır. Gerek iktidar gerek muhalefetin sağduyulu davranarak emeklilerimizin sesine kulak vermeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.