Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarını kabul etmediklerini söyledi

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını kabul etmediklerini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yisrael Katz'ın her fırsatta haddi aşan açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Katz'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına tepki gösteren Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alması kesinlikle kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak elbette ki o yüce makamı ve temsili önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz." dedi.

Bekin, İsrail'in Türkiye'ye yönelik hamlelerinin, o ülkenin katliamcı ruhunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ifade ederek, "Asıl sorgulanması gereken başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere şu anda mevcut olan katliamcı İsrail yöneticileridir. Bunların uluslararası toplum tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunların hangi yüzle Türkiye'yi hedef almaya kalkıştıkları da sorgulanması gereken bir konu olsa gerek." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunmasının son derece faydalı olacağını söyleyen Bekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uzun bir aradan sonra bu davaya müdahil olarak müracaatta bulunması sevindirici bir olaydır. Her ne kadar gecikme oluşturuyorsa da en sonunda böyle bir kararın alınması ve müracaatın yapılmasının son derece faydalı olacağını ifade etmek istiyoruz. Keşke bu konuda hükümet fazla gecikmemiş olsaydı, işin başından itibaren Uluslararası Adalet Divanı'nın bu davasına müdahil olsaydı."

Bekin, Orta Doğu'da dengelerin hızla değiştiği ve çok sayıda değişkenin devreye girdiği bir dönemde, İsrail'in sürekli hedef saptırmaya yönelik adımlar atmaya çalışmasının dünyayı yeni kaoslara sürükleyeceğini de kaydetti.