Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Netanyahu hükümeti Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Netanyahu hükümeti Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Netanyahu hükümeti Gazze\'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemediğini ve bu suçlarla ilgili haber yapmayı durdurmaya çalıştığını söyledi. Bekin, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze katliamına destek verdiğini belirtti ve İsrail'in El Cezire'nin ofisini kapatmasının tehlikeli bir gidişat olduğunu ifade etti.

06.05.2024 16:07
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Netanyahu hükümeti, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor, bu yüzden bu suçlarla ilgili haber yapmayı durdurmaya çalışıyor." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı Nazi benzeri soykırımı görmezden gelerek, Gazze katliamına destek verdiğini belirtti.

Yahudilerin, Kuzey Afrika'da, Endülüs'te, Orta Doğu'da İslam medeniyetinin şemsiyesi altında yüzyıllar boyunca özgürce yaşadığına işaret eden Bekin, "Müslümanlara karşı, kin, nefret ve düşmanlıkla mukabelede bulunmaları, bu denli pervasız ve acımasız olmaları gerçekten düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanlık dramında, başta ABD olmak üzere sessiz kalan ülkelerin pay sahibi olduğunu aktaran Bekin, "İslam dünyasındaki birçok idareciden hala ses çıkmamasının hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır. Aşırı sağcı, Ortodoks İsrail hükümeti, Gazze sorununu ortadan kaldırabilmek amacıyla Gazze'deki Filistinlileri ortadan kaldırmaya çaba gösteriyor." diye konuştu.

İsrail'in, El Cezire'nin bu ülkedeki ofisini kapattığına dikkati çeken Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netanyahu hükümeti, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor, bu yüzden bu suçlarla ilgili haber yapmayı durdurmaya çalışıyor ve El Cezire'nin ofisini kapatıyor. Netanyahu'nun kabinesinin oybirliğiyle El Cezire'nin İsrail'deki operasyonlarının kapatılmasına karar vermesi, son derece stratejik bir hamle niteliğindedir. El Cezire'nin ofislerinin kapatılması, yayınlarında kullanılan ekipmanlara el konulması ve web sitelerine erişimi sınırlandırması, tehlikeli gidişatın göstergesi niteliğindedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Netanyahu hükümeti Gazze'deki savaş suçlarını durdurmak istemiyor - Son Dakika

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