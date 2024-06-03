Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edilmesini talep etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edilmesini talep etti

Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail\'in Paris 2024 Olimpiyatları\'ndan men edilmesini talep etti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesini talep etti.

03.06.2024 16:00
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesini talep etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, "Dünya Barışı İçin Spor" mottosuyla düzenlediği olimpiyatları, dünya barışının köşe taşı olarak gördüğünü dile getirdi.

Olimpiyatların, barış içerisinde insan onurunun korunduğu bir toplum yapısının oluşmasını teşvik etmek, insanların uyumlu gelişmelerini sağlamak amacıyla sporu her alanda insanlığın fayda ve hizmetine sunma gayesi taşıdığına işaret eden Bekin, İsrail'in, Gazze'de insan onurunu ayaklar altına aldığını; sivil masum Filistinlilerin kitlesel kayıplarına yol açtığını ve aileleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığını vurguladı.

İsrail'in, temmuz ayında Fransa'da yapılacak olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesini gerektiğini belirten Bekin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin geçmişte bazı ülkelere yönelik men kararları aldığını hatırlattı. Bekin, "Gazze Şeridi'nde kitlesel katliamlar yapan işgalci siyonist İsrail'in, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi kaçınılmazdır. Bu adımın atılmasının, 'Dünya Barışı İçin Spor' amacıyla hareket eden Olimpiyat Komitesi'nin barış felsefesiyle özdeşlik oluşturacağı muhakkaktır. Siyonist katliamcı ve ırk ayrımcısı İsrail'in, Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılması durumunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin harekete geçerek bu yılki olimpiyat oyunlarını boykot etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı, İsrail'i bu yılki olimpiyatlardan men etmeye, aksi takdirde görevinden istifaya çağıran Bekin, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İsrail'in men edilmesini sağlamak için öncülük yapmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edilmesini talep etti - Son Dakika

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