Yeniden Refah Partisi'nden Enflasyon ve Emekli Maaşı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi'nden Enflasyon ve Emekli Maaşı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin zamsız sürdürülmesinin mümkün olmadığını belirterek, hükümet yetkililerini adil bir çözüm için harekete geçmeye çağırdı. Kılıç, ekonomik sorunların öncelikli gündem olduğunu ve milyonlarca insanın yardımlarla geçimini sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini ve diğer emeklilerin maaşlarının da buna göre artırılması gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 16:21
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşı ve asgari ücreti zamsız sürdürmenin mümkün olmadığını belirterek, "Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için elini taşın altına koymaya davet ediyoruz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında, hayatını kaybedenleri andığını söyleyen Kılıç, aynı senaryonun bugün Gazze'de yaşandığını vurguladı.

Kılıç, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu, 4 milyon 278 bin hanenin devlet ve belediyelerin yardımıyla geçimini sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın beş aylık döneminde 9 milyondan fazla vatandaşın sosyal güvenlik primlerini ödeyemediğini ileri süren Kılıç, 10 milyondan fazla kişinin işsiz olduğunu savundu.

Emeklilere yapılacak zamla ilgili açıklamayı merakla beklediklerini söyleyen Kılıç, "En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir." diye konuştu.

Muhalefetin asgari ücretle ilgili söylem birliğine sahip olmasının normal olduğunu belirten Kılıç, "Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli ve asgari ücreti zamsız sürdürmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 'Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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