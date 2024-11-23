Yeniden Refah Partisi: Türkiye'nin Ortak Toplanma Alanı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi: Türkiye'nin Ortak Toplanma Alanı

Yeniden Refah Partisi: Türkiye\'nin Ortak Toplanma Alanı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin Türkiye'nin siyasi sorunlarına çözüm sunduğunu ve ülke genelinde büyüdüklerini vurguladı. 600 bin üye sayısına ulaşarak Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline geldiklerini açıkladı.

23.11.2024 19:10  Güncelleme: 19:11
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu ve giderek daha fazla sürüklendiği ciddi ahlaki ve sosyoekonomik problemlerin çözüm adresinin ne iktidar partisi ne de diğer muhalefet partileri olmadığı vatandaşımız tarafından açıkça görülmüştür. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle her kesimin Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı artık Yeniden Refah Partisi'dir" dedi.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 6'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 23 Kasım 2018 tarihinde, Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunu duyururken 'Ehveni şerler yerine, artık hayrın kendisinin meydana çıktığının' müjdesini verdiklerini belirterek, "Partimizin kurulmasıyla milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğini ifade ettik. 6 yıl gibi kısa bir sürede milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın üstün gayreti ile biri genel seçim, diğeri mahalli idareler seçimleri olmak üzere; Yeniden Refah Partimizin önemli başarılar elde etmesini sağladık. Yeniden Refah Partimiz, bu başarıyı medya ambargolarına rağmen, başta iktidar medyası ve trollerinin milletimizin partimize oy vermesine engel olmak için yapmış olduğu bin bir türlü algı ve iftira operasyonlarına rağmen elde etmiştir. Elbette bu başarıların temelinde teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları ile birlikte milletimizin Merhum Erbakan Hocamızın temellerini 1969'da atmış olduğu Milli Görüş'e ve onun hayırlı hizmetlerine duyduğu özlem yer almaktadır. Bugün bir kez daha buradan haykırıyoruz: Milli Görüş kadroları olarak buradayız, daima milletimizin yanındayız, kararlıyız ve iktidara hazırız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİ'

Erbakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara dikkat çekerek, Yeniden Refah Partisi'nin bu sorunlara çözüm önerileri sunduğunu belirtti. Adalet, eşitlik ve refah gibi temel değerlere dayalı bir Türkiye inşa etmek istediklerini de ifade eden Erbakan, "Milletimiz iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin yaşanan sorunlara çözüm olmadığını, yakın geçmişte net bir şekilde görmüş ve Yeniden Refah Partimizin milletimize sunduğu üçüncü yola yönelmiştir. Bunu nereden mi biliyoruz? Yeniden Refah Partimiz, arasında sadece 10 ay olan iki seçimden oylarını yüzde 100'ün üzerinde bir oranla artırarak çıkmıştır. Üye sayısı bakımından da hızla büyüyen partimiz, 600 bin üye sayısına ulaşarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından da 3'üncü büyük partisi haline gelmiştir. Her ay on binlerce yeni üye ile milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşmaktadır elhamdülillah. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu ve giderek daha fazla sürüklendiği ciddi ahlaki ve sosyoekonomik problemlerin çözüm adresinin ne iktidar partisi ne de diğer muhalefet partileri olmadığı vatandaşımız tarafından açıkça görülmüştür. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle her kesimin Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı artık Yeniden Refah Partisi'dir. Genci ve yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle, engellisiyle, memuru, işçisi, emeklisi, sanayicisi, çiftçisi ve esnafıyla her kesimden insanıyla Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı, Yeniden Refah Partisi'dir" açıklamasında bulundu.

Tüm vatandaşları Yeniden Refah Partisi çatısı altında bir araya gelmeye davet eden Erbakan, hak edenin hakkını aldığı, güçlünün değil haklının güçlü olduğu bir Türkiye inşa etmek istediklerini vurgulayarak devamında şunları kaydetti:

"Milli Görüş 1969 yılında ne için yola çıkmışsa, Yeniden Refah Partimiz 2018 yılında ne için yola çıkmışsa, bugün de aynı değerler ve kuruluş günümüzde verdiğimiz sözler temelinde siyasi alandaki mücadelemize devam ediyoruz. ve gelecekte de bu şiardan asla sapmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını bildiğimizi, teşhislerimizi yaptığımızı ve çözüm yollarını da ortaya koyduğumuzu ifade ediyorum. Bu ülkenin fertleri olarak; hep birlikte inanacağız, çalışacağız ve tüm sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Bu aziz millet çok daha zor zamanlarda dahi yeniden şahlanmayı başarmış bir millettir. Milli Görüş'ün milletimizi millet yapan değerlerin ta kendisi olduğunun, bu çatının altında milletimizin ortak değerlerini benimsemiş olan herkese yer olduğunun altını çiziyorum. Merhum Erbakan Hocamızın da dediği gibi Milli Görüş; bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür. Milli Görüş, milletimizin görüşüdür. ve bugün 6 yaşına basan Yeniden Refah Partimiz işte bu görüşün temsilcisidir."

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi: Türkiye'nin Ortak Toplanma Alanı - Son Dakika

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