Yeniden Refah'tan ABD ve İsrail Eleştirisi

10.03.2026 18:06
Kılıç, Türkiye'nin ABD ve İsrail senaryolarına dahil olmaması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, parti genel merkezindeki toplantıda, Türkiye'nin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta taraf olmaya zorlandığını belirterek, "Türkiye, Amerika-İsrail senaryolarının parçası olmayacaktır, olmamalıdır." diye konuştu.

Türk topraklarına düşen füzelerin kaynağına ilişkin taraflar arasındaki diplomatik görüşmelere değinen Kılıç, "Fail ortaya çıkarılmalıdır." dedi.

Orta Doğu'da sorunların kaynağının İran değil, İsrail olduğunu belirten Suat Kılıç, ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu da eleştirerek, "Parası ödenmiş F-35'lerimizi teslim etmeyenlerin, F-16'larımızın modernizasyon projesine onay vermeyenlerin dostluğuna nasıl güvenebiliriz?" diye sordu.

ABD'nin İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne F-35 konuşlandırdığını, ancak parası ödenmiş olduğu halde Türkiye'ye teslim etmekten kaçındığını söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Yıllardır vermedikleri savunma sistemlerini şimdi gönderiyorlar. Bu sistemler Türkiye'yi korumaya mı yönelik olarak kullanılacaktır? Yoksa Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerini korumak mı tek amaçtır? Madem Türkiye'nin güvenliği NATO üyesi ülkeler açısından bu kadar önemlidir, değerlidir, kıymetlidir, F-35'lerimiz de derhal teslim edilmelidir. F-16 modernizasyon projesine de derhal onay verilmelidir."

"ABD'nin menfaatleri için hiçbir Kürt ayaklanmayacaktır"

ABD Başkanı Trump'ın, İran ve Irak'taki Kürt liderlere Tahran yönetimine karşı "isyancı çabalara" ABD'nin desteğini teklif etmesini kınadığını belirten Kılıç, "ABD'nin menfaatleri için hiçbir Kürt ayaklanmayacaktır. Kendi devletine, kendi toplumuna, kendi halkına karşı isyan içinde olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'den gelen çağrıları da desteklediklerini ifade eden Kılıç, "Orta Doğu'nun kadim halkları, egemenliği altında yaşadıkları devletlerin bayrağına, egemenlik haklarına ve sınırlarına saygı duymalı, hiçbir küresel oyunun parçası ve payandası olmamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, İsrail, Refah, Son Dakika

