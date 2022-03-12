Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de partisinin kongresine katıldı - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de partisinin kongresine katıldı

12.03.2022 17:31
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de partisinin kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin Yenişehir ve Mezitli 1. olağan kongrelerine katıldı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin Yenişehir ve Mezitli 1. olağan kongrelerine katıldı.

Yılmaz, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Konferans Salonu'nda düzenlen kongrede, partilerini Türkiye'yi siyasi çıkmazdan kurtarmak için kurduklarını savundu.

Ülkedeki ekonomi politikalarını eleştiren Yılmaz, "Bizden sonraki çocuklarımıza pırıl pırıl bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bu bizim yurtseverlik görevimizdir. Yenilik hepimiz için şarttır. Yeni dönemin inşası şarttır. Bizim mutlaka bu dönemi birlikte şekillendirmemiz gerekiyor." dedi.

Yılmaz, hep birlikte ülkeyi toparlayacaklarını belirterek, "Her vilayette Yenilik Partisi'ni Türkiye'nin tek umudu haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

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Yenilik Partisi, Ardahan, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Mersin'de partisinin kongresine katıldı - Son Dakika


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