Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "'Soykırım olmuştur' diyenleri cezalandırmamız lazım" - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Soykırım olmuştur' yalanını söyleyenleri cezalandırmamız lazım." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'te Türk milletini soykırımla suçlayan hainlerin olduğunu ifade etti.

Hainlerle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Yılmaz, "Türk milleti yıllardır radikal gruplar, terör örgütleri, cemaatler, Atatürk düşmanları tarafından adeta kuşatma altına alınmıştır. Bizim de Türk milleti olarak bu terbiyesizlere hadlerini bildirmek zorunluluğumuz vardır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AK Parti ve diğer partilerin bu konuda samimiyet göstermesini isteyerek, "'Soykırım olmuştur' yalanını söyleyenleri cezalandırmamız lazım. Nasıl ki onlar 'Olmamıştır' diyen bir Türk'ü cezalandırmaya teşebbüs ediyorlarsa biz de şu Meclis'te bir yasayla 'Soykırım olmuştur' yalanını atanları cezalandıralım. 'Soykırım olmuştur' diyen partileri kapatalım. Bu ihanettir, vatan hainliğidir. 'Soykırım olmuştur' diyen milletvekilinin milletvekilliğini düşürelim ve yargı önünde hesap versin. 'Soykırım olmuştur' diyen her kim varsa hepsinin işine son verilsin, vatan hainliği ile suçlansın." diye konuştu.