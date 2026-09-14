Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isim değişikliği için Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isim değişikliği için Yargıtay'a başvurdu

Yenilik Partisi, Yeni Parti\'nin isim değişikliği için Yargıtay\'a başvurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isminin kendileriyle karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuruda, 2024'te benzer bir isim değişikliği kararının Yeni Parti için de emsal kabul edilmesi istendi.

YENİLİK Partisi, Yeni Parti'nin isminin kendi parti isimleriyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na yapılan başvuruda, Özgül Özel'in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin isminin Yenilik Partisi ile karışıklığa yol açabileceği belirtildi. Başvuruda, 'Yeni', 'Yenilik' ve 'Yenilikçi' ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin güçleştiği savunuldu. Başvuruda, "Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği 'Yeni'ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla, doğrudan 'Yeniliği' çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi. Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle; 'Yeni' ve 'Yenilik' aynı bağlamda kullanılmaktadır" denildi.

Dilekçede, Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'nın 19 Aralık 2024'te 'Yeni Parti' ismini almak için yaptığı başvurunun, 'Yenilik Partisi' ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Söz konusu kararın mevcut Yeni Parti açısından da emsal kabul edilmesi istenerek, "Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti'ye de teşmil edilmesini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi, Yeni Parti, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isim değişikliği için Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:32
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:39
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:37:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isim değişikliği için Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement