"Seçime ittifaksız girilirse kim ne kadar oy alır?" anketi! Sonuçlar İYİ Parti'yi kara kara düşündürecek

ORC Araştırma'nın yerel seçimlerle ilgili yaptığı anketten İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken sonuç çıktı. Seçmenlere, "Yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltildi. Ankette MHP'nin gerisinde kalan İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 7.1 olduğu görüldü.

YEREL SEÇİM ANKETLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI

Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin yol haritası merak konusu olurken, ilk anketler de gelmeye başladı. ORC Araştırma, 42 şehirde 6100 kişiyle yerel seçim anketi gerçekleştirdi. Katılımcılara, "Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 32.4, CHP YÜZDE 27

Katılımcıların yüzde 32.4'ü AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. AK Parti'nin ikinci sırada yer alan CHP'nin oy oranının yüzde 27 olduğu görüldü. MHP'ye ise ankette yüzde 14 oy çıktı.

İYİ PARTİ, MHP'NİN GERİSİNDE KALDI

Anketten İYİ Parti'yi üzen sonuçlar çıktı. MHP'nin gerisinde kalıp 4. sıraya yerleşen İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.1 oldu. İYİ Parti 2019 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 7.5 oy almıştı.

Öte yandan ankette diğer partilere çıkan oy oranları şu şekilde: