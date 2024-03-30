Hazırlıkları sürüyor: Yerel seçimler için sandıklar kuruldu
İSTANBUL - 31 Mart yerel seçimlere saatler kala İstanbul'da oyların kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.
Türkiye'de gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimlere saatler kaldı. Beş yılda bir yapılan yerel seçimler için son hazırlıklar tamamlandı. Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde, Beşiktaş Balmumcu'da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda ve Sultangazi'de sabah saatlerinde hazırlıklar başladı. Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekilerek sandıklar kuruldu. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, adalet talep etti ve İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını vurguladı. Gösteriye yoğun katılım sağlanırken, yağışlı havaya rağmen protesto yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde yaptığı konuşmada, seçimin Cumhur İttifakı ile rekabet halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederek, birlikteliklerinin devam edeceğini belirtti. Tunç, Bartın'ın turizmde bir marka olacağını ve gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 18.00 itibariyle seçim yasakları başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü. Atatürk Kent Meydanı'nda çadır kurup, stant açan partiler ise seçim çadırlarını topladı. Seçimlere saatler kala tüm afiş ve seçim otobüsleri kaldırılırken, meydan da normale döndü.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında siyasi partilerin kullandığı pankart ve flamalar, belediye ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. Kentteki ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, flama, afiş ve pankartları toplamak için çalışmalara başladı. Fatih Belediyesi ekipleri ise maket bıçağı ve kesici aletlerle afiş ve flamaların iplerini kesti. Toplanan malzemeler araçlara yüklenirken, yüksek yerlerdeki flama ve afişlerin merdivenli araçlarla söküleceği belirtildi.
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