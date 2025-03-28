Yerköy Belediyesi Ramazan İftarında 5 Bin Kişi Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Yerköy Belediyesi Ramazan İftarında 5 Bin Kişi Bir Araya Geldi

Yerköy Belediyesi Ramazan İftarında 5 Bin Kişi Bir Araya Geldi

Yerköy Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlediği iftar programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İftar, Yerköylüleri ve siyasileri aynı sofrada buluşturdu. Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu projeler hakkında bilgi vererek Yerköy'ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaların başladığını duyurdu.

28.03.2025 12:01  Güncelleme: 12:04
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Yerköy Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Molla Hüsrev Camii önünde gerçekleşen iftar, hem Yerköylüleri hem de siyasileri aynı sofrada buluşturdu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun yanı sıra, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Yerköy Belediye Başkanı Av. Fatih Arslan, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti İl ve İlçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başkan Arslan: "Yerköy'ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz"

İftar programının açılış konuşmasını yapan Yerköy Belediye Başkanı Av. Fatih Arslan, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Başkan Arslan konuşmasında şunları söyledi: "Yerköy'de Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yoğun katılım gösteren halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şu an için yaklaşık 15 projemiz hazır durumda. Gün sayıyoruz. İnşallah bu dönem içerisinde Yerköy'ü daha yaşanabilir, örnek bir ilçe haline getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

Kürşat Zorlu: "Doğduğum topraklara hizmet etmek benim için onurdur"

İftar programında vatandaşlara hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu, doğup büyüdüğü Yerköy'de Ramazan coşkusunu halkla birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zorlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Doğup büyüdüğüm Yerköy'de, siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrada buluşmak benim için büyük bir mutluluk. Ramazan'ın manevi ikliminde bir arada olmak, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir. İnşallah hep birlikte Yerköy'e vizyon katacak projeleri kısa sürede hayata geçirerek ilçemizi hak ettiği konuma taşıyacağız."

Yerköy'e Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu müjdesi

Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Yerköy'e yeni projeler kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek önemli müjdeler verdi: "Yerköy'e içerisinde yüzme havuzu olan modern bir kapalı spor salonu kazandıracağız. Ayrıca Delice Irmağı'nın geçtiği güzergahta ıslah çalışmalarına başlayacağız. Bunların yanı sıra, Yerköy Belediyesi'nin kalkınma odaklı projelerine de tam destek veriyoruz. Hep birlikte bu hizmetleri en kısa sürede sizlerle buluşturmak için çalışacağız" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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