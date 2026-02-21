Yerlİ ve Millİ Partiden Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerlİ ve Millİ Partiden Terörsüz Türkiye Çağrısı

Yerlİ ve Millİ Partiden Terörsüz Türkiye Çağrısı
21.02.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teoman Mutlu, huzur ve barış için terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini açıkladı.

YERLİ ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Terörsüz Türkiye sürecinin, milletin vicdanını yaralamadan, seçim malzemesi olmadan, iyi bir gelecek için tüm vatandaşlarımızın yararına olmasını temenni ediyoruz. Huzur ve barış içindeki Türkiye, daha güçlü bir Türkiye olacaktır. Bu yüzden Yerli ve Milli Parti olarak amasız, fakatsız bu süreci destekliyoruz" dedi.

YMP lideri Teoman Mutlu, İzmir'de Karabağlar Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Mutlu burada yaptığı konuşmada, "Son 50 günde 51 polisimiz hayatını kaybetti. Son 5 yılda ise 450 polisimizi toprağa verdik. Türkiye'de artık her ay 7-8 polisimizi kaybediyoruz. Bu polislerimiz terör saldırısıyla değil intihar ederek yaşamına son veriyor. Rakamlar günlere yayıldığı için medyamızda da etkili bir şekilde yer almadığı için yitip giden canların farkında bile değiliz. Peki polisler neden intihar ediyor? Türk polisi maddi sıkıntıların ve kötü çalışma koşullarının getirdiği ailesel sıkıntılardan ve işyerinde kötü muameleden yani mobbing nedeniyle intihar ediyor. Polis yüksek maaş alıyor denilse de çalışma saatine böldüğünüz zaman asgari ücretten daha düşük maaş alan bir meslek grubudur. Fazla mesai almadan gece gündüz çalıştığı için ek iş yapma imkanı da yok. Eşine, çocuklarına ayırabileceği zamanı da yok. Buradan iktidara sesleniyoruz. Huzurumuzun teminatı polisimize sahip çıkın. İnsanca çalışma koşulları sağlayın, sendikalaşama haklarını kendilerine verin" diye konuştu.

Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin en önemli gündem maddesi terörsüz Türkiye. Ancak, önceki yıllarda yapılan çözüm süreci, seçimlerde oyların düşeceği gerekçesiyle masanın devrilmesiyle sonuçlanmıştı. Terörsüz Türkiye süreci, yine seçime kurban edilecekse hiç başlanılmamasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye için bugüne kadar atılan adımlar halkın nabzını yoklamaktan ibaretti. Artık hukuki sürece geçilmesi gerekiyor. Hukuki düzenleme olmadan çözüm süreci olmaz, silah bırakma olmaz, barış olmaz. TBMM'de halkın gözü önünde yapılacak düzenlemelerden sonra adımların atılmasını dünyadaki örnekleri gibi 30 günde silah bırakma işlemlerinin bitmesini temenni ediyoruz. Bundan sonraki ekonomik, sosyal ve psikolojik süreçlerin ilerleyen yıllarda tamamlanması gerekiyor. Bu sürecin, milletin vicdanını yaralamadan, seçim malzemesi olmadan, iyi bir gelecek için tüm vatandaşlarımızın yararına olmasını temenni ediyoruz. Huzur ve barış içindeki Türkiye, daha güçlü bir Türkiye olacaktır. Bu yüzden Yerli ve Milli Parti olarak amasız, fakatsız bu süreci destekliyoruz."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerlİ ve Millİ Partiden Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı 22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı
İsrail Lübnan’ı vurdu Ölü ve yaralılar var İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kara haberi kahvaltıda öğrendi Trump’tan mahkemeye küfür Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 19:01:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Yerlİ ve Millİ Partiden Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.