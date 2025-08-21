1) YERLİKAYA: CEZA YAZMAKTAN KEYİF ALMIYORUZ, BİZİM DERDİMİZ BİR EVE ATEŞ DÜŞMESİN

İÇİŞLERi Bakanı Ali Yerlikaya, "2024'te tam 304 bin ceza 'dur' ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Durmuyor adam. Cezası ne 2 bin 174 lira. 2 bin 174 lira diyor ya dursam arabamı bağlayacak, sonra vın. Ben yine yakalıyor ceza yazıyorum ama 9 şehit verdim 26 gazi var. Bunu söylerken yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var, ailesi var. Bunu çözmekte kararlıyız. Ceza yazmaktan keyif almıyoruz bizim derdimiz bir eve ateş düşmesin." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kafe 25'te Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı. Milletvekilleri ve partililerin yer aldığı buluşmada konuşan Bakan Yerlikaya, Terörsüz Türkiye konusuna değindi. Bakan Yerlikaya, "Artık Türkiye, terörle anılan değil; teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlıdır. Kırk yılı aşkın süredir, ülkemizin yükselişinin önüne set çeken, kardeşliğimizi hedef alan terör sorunu inşallah topraklarımızdan tamamen siliniyor. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arab'ı, Alevi'si ve Sünni'siyle; bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar nasıl ki dün başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak bir görevlerinin de trafik olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın döneminde yollarımız artık Avrupa'nın yollarından, dünyanın en iyi yollarından biri haline geldi. Araçlarımızın sayısı 6,5 milyonla başladık 35 milyona doğru gidiyoruz. 37,5 milyon sürücü ehliyeti olan var. Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var. Bu yolların kuralı da Karayolları Trafik Kanunu. 1983'de 184 maddelik bir kanunumuz var. 2023'ün 4'üncü ayında göreve geldiğimde baktım ki Cumhurbaşkanımız iki sene önce 2021 Şubat'ın üçünde milletin evi külliyeden bir hedef belirlemiş. Diyor ki Cumhurbaşkanımız; 'insanların ölümlerini en az 10 yıl içinde yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050 yılında da öyle bir trafik kültürü oluşsun ki bunu sıfır can kaybı haline getirelim.' 6 Şubat depremleriyle ilgili bizim çalışmalarımız tüm vatandaşlarımıza ulaşmak ve yaraları sarmaktı. Denetimlerimiz durma noktasına geldi. Peşine seçimler. Günde 14.4 olan ölümlü kaza oranları 4 ay sonunda 18'e çıkmış. Bir günde ölen sayısı 18 olurken bin 55 kişi yaralı olarak hastanelere gitmiş. Denetimleri artırmak için araç sayılarını artırdık. Yeni araçlar aldık. 2 yılda 15 bin araç aldık. Şimdi 5 bin sipariş daha veriyoruz. Trafik devriye ekiplerini yüzde 40'a yakın artırdık. Sonra vatandaşlarıma 'benim polisim jandarmam nasıl davranıyor' diye bunu kayda almak için yaka kamerası aldık. Geldiğimizde 14 bindi şimdi 60 bin. Yıl başından önce 115 bin olacak. Eğer vatandaşımızda 'sen benim kim olduğumu biliyor musun? diye yanlış davranışta bulunuyorsa yaka kamerası kaydediyor. Biz jandarmamızın, polisimizin de hukukunu koruruz" diye konuştu.

9 ŞEHİDİM, 26 GAZİM VAR

Bakan Yerlikaya, denetimlerde 'dur' ihtarına uyulmaması sonucu kaçan araç sürücülerinin çarptığı güvenlik görevlilerinden 9'unun şehit, 26'sının ise gazi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir yılda denetimi yüzde 40 yani 41.3 milyon artırdık. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık. Ne oldu biliyor musunuz? Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023'te bundan 197 kişi daha fazlaydı. Yüzde 50 denetimi artırmama rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik. Cumhurbaşkanımız 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz dedi. 2024 yılının Mart'ın ilk haftasındaki kabinede şu 36 maddeyi güncellememiz lazım. Bu cezalar hafif. 2024'te 123 milyon denetim yaptığımız zaman şöyle bir ceza türü var. Bunu yüreğinizle dinleyin üzüleceksiniz. Tam 304 bin ceza dur ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Durmuyor adam. Cezası ne 2 bin 174 lira. 2 bin 174 lira diyor ya dursam arabamı bağlayacak, sonra vın. Ben yine yakalıyor ceza yazıyorum ama 9 şehit verdim 26 gazi var. Bunu söylerken yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var, ailesi var. Gittim ziyaret ettim, oturdum birlikte hüngür hüngür ağladık. Dursa o çocuk öksüz yetim kalmayacak. Böyle bir ceza olur mu? Ben art niyetli değilim ki millet adına dur diyorum. Dünyada böyle bir şey yok. Ben bunu anlattığım zaman Böyle bir şey olamaz diyorlar. Bunun hapis cezası var. Yani aklını kaçırmış deli olması lazım diyor. Bunu çözmekte kararlıyız. Ceza yazmaktan keyif almıyoruz bizim derdimiz bir eve ateş düşmesin."

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından sonra katılımcılara trafik kazalarıyla ilgili hazırlatılan video izletildi.