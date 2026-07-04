Ulusal Yeşil Finans Stratejisi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Ulusal Yeşil Finans Stratejisi Resmi Gazete'de

04.07.2026 01:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) Resmi Gazete'de yayımlandı. Plan, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında finansal sistemin yeşil dönüşümünü hedefliyor.

Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, ulusal kalkınma öncelikleri ile küresel iklim gündemi arasındaki uyumu güçlendirmeye yönelik çok yönlü politikalar geliştirdiği; bu yaklaşım finansal sistemin dönüşümünü de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler iklim rejimi başta olmak üzere çok taraflı platformlara aktif katılım sağlandığı; üst politika belgeleri ve mevzuat düzenlemeleri aracılığıyla yeşil dönüşümü destekleyen finansal araçların geliştirilmesi, iklimle ilişkili risklerin finansal karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve sermaye akımlarının sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığı ifade edildi. Finansal sistemin yeşil dönüşümü; kaynakların sürdürülebilir ve iklim dostu yatırımlara yönlendirilmesi, ekonomik faaliyetlerde düşük karbonlu ve çevre dostu dönüşümün gerçekleşmesinde kritik öneme sahip olduğu; ayrıca, Türkiye'nin hem uluslararası iklim finansmanından daha etkin yararlanmasına hem de iç dinamikleriyle yeşil büyümesini güçlendirerek küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağı belirtildi. 2 Temmuz 2025 tarihli ve 7552 sayılı İklim Kanunu, Orta Vadeli Program (2026-2028), On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028), İklim Şürası Sonuç Bildirgesi (2022) ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2021) finansal sistemin yeşil dönüşüm sürecindeki rolünü açık bir şekilde ortaya koyduğu ve yeşil finansa özgü ulusal ölçekte kapsamlı bir strateji ve eylem planının hazırlanmasına yönelik politik ve kurumsal çerçeveyi oluşturduğu ifade edildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye'de yeşil finans alanında bütüncül bir çerçevenin oluşturulması ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla; ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan "Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029)" Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet adresinde (www.hmb.gov.tr) yayımlanacağı ifade edildi. Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle yerine getirmeleri istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulusal Yeşil Finans Stratejisi Resmi Gazete'de - Son Dakika

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