Yeşil Sol Parti Milletvekili Tanhan: Midyat'ta açık oy kullanmaya karşı çıkanlar darp edildi - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti Milletvekili Tanhan: Midyat'ta açık oy kullanmaya karşı çıkanlar darp edildi

28.05.2023 14:27

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Midyat Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanların darp edildiğini söyledi. Tanhan ayrıca Nusaybin'de kolluk güçlerinin sandıkları dolaşarak AKP müşahidi aradıklarını ve olmayan sandıklara gençleri getirip müşahit yaptıklarını belirtti.

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Midyat Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanların darp edildiğini söyledi. Tanhan, "Nusaybin'de kolluk güçleri sandıkları tek tek dolaşarak 'AKP müşahidi var mı' diye soruyor. Olmayan sandıklara yanında getirdikleri gençleri getirip müşahit yapıyorlar. Mardin Midyat'ta Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta da AKP'li seçmenler gelip açık oy kullanmak istedi. Sandık görevlileri kabul etmeyince Sandık Kurul Başkanı'nı darp ettiler, gömleği yırtıldı" dedi.

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Mardin'in Midyat ilçesi Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanlara karşı şiddet uygulandığını söyledi.

"KOLLUK GÜÇLERİ SANDIKLARI TEK TEK DOLAŞARAK YANINDA GETİRDİKLERİ GENÇLERİ GETİRİP MÜŞAHİT YAPIYORLAR"

Tanhan, ANKA Haber Ajansı'na konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Nusaybin'de kolluk güçleri sandıkları tek tek dolaşarak 'AKP müşahidi var mı' diye soruyor. Olmayan sandıklara yanında getirdikleri gençleri getirip müşahit yapıyorlar. Her sandıkta birçok müşahit olmasını istiyorlar. Mardin Midyat'ta Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta da AKP'li seçmenler gelip açık oy kullanmak istedi. Sandık görevlileri kabul etmeyince sandık kurulu başkanını darp ettiler, gömleği yırtıldı."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti Milletvekili Tanhan: Midyat'ta açık oy kullanmaya karşı çıkanlar darp edildi - Son Dakika


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