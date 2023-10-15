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Yeşil Sol Parti'nin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu - Son Dakika

Yeşil Sol Parti'nin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu

Son Güncelleme: 15.10.2023 11:34

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi başladı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4. Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Kongrede alınan karara göre; partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.

ARTIK "HEDEP" OLARAK ANILACAK

Kongreye sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi. "Özgürlük için yeniden" sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak anons edildi. Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.

DİĞER PARTİLERDEN DE TEMSİLCİLER KATILDI

CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, EMEP, SOL Parti temsilcilerinin katıldığı kongrede sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.

Yeşil Sol Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti'nin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti'nin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu - Son Dakika
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