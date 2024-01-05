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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Karşıyaka İlkokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Karşıyaka İlkokulunu Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen program kapsamında Şahnahan Karşıyaka İlkokulunu ziyaret etti. Çınar, minik öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek hediyeler dağıttı. Ziyaret sırasında okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi alan Çınar, öğrencilerle de sohbet etti. Ayrıca, öğrencilere boyama defteri, balon, meyve suyu, boyama seti ve yardımcı kaynak kitapların olduğu hediye paketleri verildi. Çınar, eğitim kalitesinin yükselmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini belirtti ve çocukların eğitim hayatlarına katkı sunacak hediyeler götürdüklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Karşıyaka İlkokulunu Ziyaret Etti
05.01.2024 - 10:54,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla Şahnahan Karşıyaka İlkokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek hediyeler dağıttılar.

Yeşilyurt'un dört bir tarafındaki okulların rahat, düzenli ve güzel şartlarda eğitim hizmetlerine devam etmesi için her türlü desteği sağlayan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Karşıyaka İlkokulunda incelemelerde bulundular.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu'nun da katıldığı ziyarette okul idarecilerinden okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin eğitim durumları üzerine bilgiler alan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.

Minik öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Baytak ile Başkan Çınar, içerisinde boyama defteri, balon, meyve suyu, boyama seti ve yardımcı kaynak kitapların olduğu hediye paketlerini öğrencilere dağıttılar. Ziyaret sırasında ayrıca her sınıfa hijyen seti ve çöp kovası ile birlikte mangala, kelime oyunu, dama, zeka küpü seti ve akıl oyunlarının olduğu oyun setleri de hediye edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'taki eğitim kalitesinin yükselmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Konuşmasında eğitim hizmetlerini tüm yatırımların önüne koyduklarının altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime, kültüre, sanata ve spora çok büyük önem veriyoruz. İlçemizdeki eğitim seviyesini daha yukarıya çıkarmak içinde her türlü desteği ve kaynağı sağlamaktayız. Okullarımızı sık sık ziyaret ederek talep edilen ihtiyaçları imkanlarımız ölçüsünde karşılayarak öğrencilerimizin temiz, düzenli ve güzel ortamlarda eğitim hizmetlerine kavuşmaları için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye özen gösteriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Kent Konseyimizin organizasyonunda İlçe Kaymakamımızla birlikte Şahnahan Karşıyaka İlkokulumuzu ziyaret ederek burada eğitim gören minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Ziyaretimizde çocuklarımızın hayallerini ve hedeflerini bire bir dinledik, onların hayallerine kavuşmaları içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Okul ziyaretleri sırasında okulların ihtiyaçlarını karşılayacak, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunacak hediyeler götürmeyi ihmal etmediklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Okul ziyaretimiz sırasında öğrencilerimizin ders çalışma istekleri, azimleri ve gayretlerini yerinde görmek hepimizi mutlu etti, onlar ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak adına boyama setlerinden yardımcı kaynak kitaplara kadar çok sayıda hediye getirdik. Ayrıca okulumuzda kullanılmak üzere çöp kovaları ve hijyen setleri de getirdik. Okullarımızın sağlıklı ve temiz olması çocuklarımızın daha güzel şartlarda eğitim görmesine vesile olacaktır. Okulumuzun çok güzel bir ortamda eğitim hizmetlerini başarıyla yerine getirmesinden gurur duyduk. 85 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzun teknolojik ekipmanların yanı sıra uyumlu, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülen eğitim hizmetlerine ev sahipliği yapmasından memnun kaldık. Tabii ki burada öne çıkan bir durumda deprem izlerinin silinmesi için idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin gayretleri neticesinde oluşturulan sınıf ortamlarıdır. Çocuklarımızı deprem travmasından uzak tutup, derslerine odaklanmalarına teşvik etmek adına ortaya koyulan fedakarlık, özveri ve verilen mücadele her şeyden değerli ve kıymetlidir. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak, onların en iyi şartlarda eğitim alması içinde çok çalışıyoruz. İlçemizin eğitim seviyesinin yükselmesine vesile olan projelerimizi, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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