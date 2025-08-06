Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında toplanarak Ağustos Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya, Meclis Üyelerinin yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra ilk olarak açılış ve yoklama yapılırken ardından 04 Temmuz 2025 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Toplantıda, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Gedik Gençlik Merkezinin, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne bir yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesine karar verilirken, yine Çarmuzu mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan bir alanının 'Geçici Şantiye Alanı' olarak kullanılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğüne iki yıl bedelsiz tahsis edilmesi uygun görüldü. Her iki tahsisin iş ve işlemleri için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi de onaylandı.

Yeşilyurt İlçesinde yürütülen çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan temin edilecek olan 'çöp konteyneri' ve 'yol süpürme aracı' alımı için yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi kararlaştırıldı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, ilçenin tarihi bölgelerinden Çırmıktı Hıroğlu mahallesinde bulunan ve çok sayıda müze ve kültür evinin olduğu Lezzet Caddesindeki konakların restorasyon çalışmalarına ilişkin başlatılan çalışmalar Belediye Meclisinde ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilyurt Belediyesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde, 'Lezzet Caddesi Kentsel Tasarım Uygulamaları" işine ilişkin imzalanacak iş birliği protokolü için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi de toplantıda görüşülüp onaylandı.

"Mali disiplini sağladık, gelirlerimiz ilk kez giderleri geçti"

Meclis Üyelerine Yeşilyurt Belediyesinin mali tablosu üzerine detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesinde ilk kez gelirlerin giderleri geçtiğini, bu başarının mali disiplini sağlamanın ve planlı bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

Çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket ederek özellikle belediye bütçesini kara geçirecek hizmetlere öncelik tanıdıklarını söyleyen Başkan Geçit, "Göreve başladığımız günden itibaren en büyük hedefimiz, belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, vatandaşlarımızın emanetine sadakatle sahip çıkmak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket etmek oldu. Büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki, belediyemizin gelirleri ilk kez giderleri aşarak, mali disiplin konusunda önemli bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz. 16 aydır ilçemize hizmet ediyoruz, bu yılın ilk 7 ayı sonunda ise mali disiplin konusunda belirlediğimiz hedeflere ulaştık ve yaptığımız çalışmalar neticesinde belediye gelirlerimiz ilk kez giderleri geçerek bu alanda ciddi bir başarı elde ettik. Bu başarı tesadüf değildir; planlı, sistemli ve disiplinli çalışma anlayışımızın sonucudur. Her kalemde tasarruf sağladık, gereksiz harcamalardan kaçındık ve kaynaklarımızı öncelikli ihtiyaçlarımıza yönlendirdik. Aynı zamanda gelirlerimizin artırılması için etkin projeler ve yeni kaynaklar geliştirdik. Bu sayede, belediyemiz sürdürülebilir bir mali yapıya kavuştu. Mali disiplin, sadece rakamlardan ibaret değildir. Bu, vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereği, geleceğimizin teminatıdır. Planlı ve sistemli çalışma anlayışımızla, ilçemizin kalkınmasını ve refahını artırmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen mesai arkadaşlarımızın yanı sıra bilgi ve birikimleriyle çalışmalarımıza destek sunan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gündemdeki imar maddeleri ise tek tek görüşülüp karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Toplantısını 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA