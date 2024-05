Yeşilyurt Belediyesi Dönüşüm ve Düzenleme Çalışmalarına Başladı

Politika

Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerindeki dönüşüm ve düzenleme çalışmalarının startını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yeşilyurt'umuzu hep birlikte el ele vererek daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. İlçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, sevgiyle, hoşgörüyle ilçemizi hak ettiği güzelliklerle buluşturacağız" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğü Ekipleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından Yeşilyurt'un dört bir tarafındaki düzenleme, yenileme ve dönüşüm hizmetlerinin startını verdi. Yeşilyurt'un refah ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyerek hem çalışanlara 'kolaylıklar' dileyen hem de mahalle sakinlerinin taleplerini bire bir öğrenme fırsatı bulan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'u yaşam kalitesi yüksek kentler arasına yerleştirmek için planlaması yapılan hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

İnönü Mahallesinde devam eden park yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

"Her alanda değişim, her alanda dönüşüm"

Başkan Geçit, her alanda gelişen, her alanda kalkınan, her alanda değişim yaşayan bir Yeşilyurt inşa etmek için ilçenin her noktasına kaliteli hizmetler götürdüklerini söyledi.

'Değişim ve dönüşüm odaklı' yatırımlarla Yeşilyurt'un hem bugününe hem de yarınlarına yönelik kalıcı eserler emanet etmek için 7/24 çalıştıklarını hatırlatan Başkan Geçit, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizin her noktasının modern ve yaşam standartı yüksek bir konuma ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Belediye ekiplerimizde belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda planlaması yapılan saha çalışmalarını büyük bir özveriyle yerine getirip, mahallelerimizin hak ettiği yatırımları teker teker yerine getiriyorlar. Yapılan çalışmalar neticesinde sokaklarımız ve caddelerimizdeki sorunlarımızı çözüyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerine göre hizmet alanlarımızı genişletiyoruz. Her mahallemizi prestij seviyesi yüksek ve nitelikli yatırımlarla buluşturacağız. Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ve destek ise bizleri yeni hizmetler üretme ve hayata geçirme noktasında daha fazla motive ediyor. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz, el birliğiyle şehrimizi ve ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Yeşilyurt'umuzun her mahallesi hak ettiği güzel yatırımlarla buluşmaya başladı, bunun devamı gelecektir. Ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz, mesai arkadaşlarımızda sahada alın teri dökerek planlanan hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmaya aralıksız devam ediyorlar" diye konuştu. - MALATYA