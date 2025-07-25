Yeşilyurt Belediyesi'nden Trafik Rahatlatıcı Yatırım - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi'nden Trafik Rahatlatıcı Yatırım

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Trafik Rahatlatıcı Yatırım
25.07.2025 12:57  Güncelleme: 12:58
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla yeni alternatif yollar açacaklarını duyurdu. Bostanbaşı mahallesindeki yol açma çalışmaları ile araç trafiğinin yoğunluğunu azaltmayı hedefliyorlar.

Kent içi trafiği rahatlatmak ve ulaşım sürelerini azaltmak amacıyla Polis Okulu ile Anayurt Bulvarı arasındaki yol açma ve taş duvar imalatlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Alternatif yol güzergahlarını teker teker açarak, araç trafiğindeki yoğunluğu azaltıp, bölgedeki ulaşımı daha akıcı hale getireceğiz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve ulaşım sürelerini azaltmak amacıyla; yeni alternatif yol güzergahlarını hizmete sunmak için başlattığı yatırımlara devam ediyor. Artan nüfus ve araç yoğunluğu nedeniyle yaşanan trafik sıkıntılarına çözüm üretmek için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, Bostanbaşı mahallesindeki Polis Okulunun yan tarafındaki yolu Anayurt Bulvarına bağlayarak bölgedeki trafik yükünü hafifletiyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Polis Okulunun yan tarafında gerçekleşen yol açma, genişletme ve taş duvar imalatlarını yerinde inceleyerek, alternatif yol güzergahının özellikle kent trafiğinde yoğunluk yaşanan saatlerde önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

Başkan Geçit, yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış yolları tamamen yenilediklerini, bununla birlikte yeni alternatif güzergahlar oluşturarak trafik yükünü dengeleyeceklerini vurgulayarak, "Alternatif güzergahlarıyla trafikte ki yoğunluğu azaltmayı, vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım sunmayı hedefliyoruz. Bu süreci yalnızca fiziki bir yenileme olarak değil, aynı zamanda bir dönüşüm olarak görüyoruz. Ulaşım sadece bir yerden bir yere gitmek değil; zaman, sağlık, güvenlik ve çevre ile doğrudan ilişkilidir. Bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda; araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı Bostanbaşı mahallemizde Polis Okulumuzun yan tarafındaki güzergahta yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını başlatarak, alternatif bir yol ağını daha hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Ekiplerimiz, araç yoğunluğunu azaltacak olan buradaki yeni yolumuzun güvenliğini artırmak için 2 bin 200 metreküp taş duvar çalışması yapıyorlar, bununla birlikte zemin iyileştirme çalışması da gerçekleştirilecek. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sıcak havaya rağmen büyük bir özveriyle çalışıyorlar, buradaki yolu Anayurt bulvarına bağlayarak araç trafiğini akıcı ve konforlu hale getireceğiz. Daha yaşanabilir bir Yeşilyurt için birlikte çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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