Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi

Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi\'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi\'ni İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesinin mali kaynakları ve bütçesiyle inşa edilen 'Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında yapılan 'Yeşil Yaşam Konutları' alanında incelemelerde bulundu.

30.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesinin mali kaynakları ve bütçesiyle inşa edilen 'Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında yapılan 'Yeşil Yaşam Konutları' alanında incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarındaki talep ve isteklerin doğru, akılcı ve planlı yatırımlarla çözüme kavuşturmak için yoğun bir mesai yaparak vatandaşların yaşam seviyesini artıracak yatırımlara ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrici depreminden sonra 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallesinde yapımına başlanan Yeşil Yaşam Konutlarında hak sahibi olan mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"Vatandaşlarımızı Hiçbir Zaman Mağdur Etmeyeceğiz"

Başkan Geçit, 15 dönümlük alanda toplam 168 dairenin yanı sıra 10 dükkan ile sosyal yaşam alanlarının yer alacağı kentsel dönüşüm konutları için hak sahipliğini elde eden mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek, kalıcı çözüm yollarına ulaşmak için fikir alış verişinde bulundu. Samimi bir ortamda karşılıklı görüş alış verişi şeklinde geçen ziyaret sırasında konuşan Başkan Geçit, Yeşil Yaşam Konutlarında ev sahibi olan vatandaşları kesinlikle mağdur etmeyeceklerini söyledi.

"Çalışıyoruz, Sahadayız, Sizlerle Birlikteyiz"

Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşların refahı, huzuru ve güvenli yaşamını öncelik haline getirdiklerini ifade eden Başkan Geçit, vatandaşların beklenti ve taleplerini dikkate alarak Yeşilyurt'a en iyi, en güzel hizmetleri getirmek için çalıştıklarından bahsederek, " Turgut Özal Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemizi kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu göreve talip olurken her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer alacağımızın sözünü verdik. Seçimler bitti artık milletimize ve sizlere hizmet etme zamanıdır. Herkesin Belediye Başkanı olarak tüm vatandaşlarımızın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm bulmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Biz tüm hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve güzel alanlarda yaşaması için ekibimizle birlikte sürekli çalışıyoruz, sahadayız, sizlerle birlikteyiz. Belediyemizin tüm hizmetlerinin planlı, koordineli ve iyi bir şekilde ilerlemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Burada ki konutların da her aşamasını yakından takip ediyoruz, ilgili birimlere gerekli talimatları verdim, buradaki hemşehrilerimizle sürekli irtibat halinde olacağız, bilgilendirme yapacağız. Hak sahibi olan hemşehrilerimizi asla mağdur etmeyeceğiz ve kendilerine her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise, konutların teslim edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında büyük çaba sarf edeceklerini ifade eden Başkan Geçit'e teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi - Son Dakika

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