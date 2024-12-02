Yeşilyurt'ta Gençler, Kent Yönetimine Katılıyor - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt'ta Gençler, Kent Yönetimine Katılıyor

Yeşilyurt\'ta Gençler, Kent Yönetimine Katılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in projesi kapsamında oluşturulan 'Yeşilyurt Genç Meclis' için başvurular sona erdi. 17-27 yaş aralığındaki 321 kişi gönüllü meclis üyesi olmak için kayıt yaptırdı. Mülakatların ardından belirlenecek üyeler, kent yönetimine aktif katılım sağlayacak.

02.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatlerinden olup, gençlerin kent yönetimine aktif katılımlarını sağlayacak olan 'Yeşilyurt Genç Meclis' başvuruları sona ererken, 17 ile 27 yaş aralığındaki 321 kişi Gönüllü Meclis Üyesi olmak için kayıt yaptırdı. Yapılacak mülakatların ardından Yeşilyurt Genç Meclis Üyeleri belirlenecek olup, ilk toplantı ise Ocak Ayında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Meclisleri gibi her ayın belirli günlerinde toplanacak olan Yeşilyurt Genç Meclis, Malatya ve Yeşilyurt'un alt ve üst yapı dönüşümü başta olmak üzere sosyal, ekonomik, iktisadi, sanatsal, kültürel ve sportif yatırımlarıyla ilgili talepleri değerlendirecek olup, alınacak ortak kararlar 'öneri ve talep' raporları şeklinde Yeşilyurt Belediye Meclisine sunacak.

Türkiye'de az sayıda örneği olup, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle Malatya'ya kazandırılan 'Yeşilyurt Genç Meclis' çalışmalarına katılarak Gönüllü Meclis Üyesi olmak isteyen 17 ile 27 yaş aralığındaki öğrencilerin yanı sıra farklı meslek dallarında iş hayatına atılan 321 kişi, 29 Kasım 2024 tarihine kadar kayıtlarını yaptırdı. Yoğun talep gören başvuru süresinden sonra gerçekleşecek mülakatın ardından Yeşilyurt Genç Meclisinin ilk üyeleri belirlenecek olup, kamuoyuna açıklanacak.

İlk oturum toplantısını Ocak Ayında yapacak olan Yeşilyurt Genç Meclisinde, encümen üyeleri başta olmak üzere Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kadın ve Aile, Kent Kültürü ve Estetiği, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri, Hukuk İhtisas gibi alt komisyonlar kurulacak. Meclis üyeleri, kendi aralarından seçecekleri bir meclis başkanı, iki meclis başkan vekili ve bir sekreter ile 3 asil ve 3 yedek divan üyesi tarafından yönetilecek.

'Yeşilyurt Genç Meclis' için başlatılan kayıt sürecine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençlerin kent yönetimine aktif katılımlarını sağlayacak olan Yeşilyurt Genç Meclis toplantılarından alınan kararların, Malatya'nın yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine çok önemli katkılar sunacağını söyledi. Başkan Geçit, meclis çatısı altında alınacak kararların kentin doğru ve planlı gelişimine büyük bir katkı sunacağına işaret ederken, ileri dönemlerde ülke ve kent yönetiminde söz sahibi olacak gençlere bu açıdan önemli fırsatlar sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak gençleri sağlıklı, bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için fiziksel yatırımların yanı sıra onların fikir ve önerilerini kent yönetimine dahil edilmesine sağlayacak çalışmaları da başlattıklarını dile getiren Başkan Geçit, Yeşilyurt Genç Meclisinin katılımcı belediyecilik anlayışına gösterilecek güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Kayıt yaptıran 321 kişi arasında yapılacak mülakatın ardından 'Yeşilyurt Genç Meclis' toplantılarına katılacak ilk üyelerin belirleneceğini ifade eden Başkan Geçit, "Seçim döneminde ki vaatlerimiz arasında yer alan 'Genç Meclis' Projemizi gençlerimizle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Okuyan ve iş hayatına atılan öğrencilerimizin fikirlerinden yararlanmak, onların taleplerini kent yönetimine dahil etmek için hayata geçirdiğimiz 'Genç Meclis' toplantıları için yoğun bir talep aldık. Kent Konseyimizle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz Genç Meclis toplantıları için kayıt yaptıran 321 katılımcı arasında mülakatlar yapılacak ve ardından Genç Meclisimizin ilk üyeleri belirlenmiş olacak. Meclis çalışmalarına gönüllü olarak katılacak olan üyelerimiz, farklı fikir ve önerilerini kurumsal bir yapı içerisinde kent yönetimine aktarma fırsatına ulaşmış olacaklar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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