Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi: Yeşil Yaşam Konutları Hayata Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi: Yeşil Yaşam Konutları Hayata Geçiyor

Yeşilyurt\'ta Kentsel Dönüşüm Projesi: Yeşil Yaşam Konutları Hayata Geçiyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Turgut Özal Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi vererek, Yeşil Yaşam Konutları'nın şehir için büyük bir destek olacağını belirtti. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanları da sunulacak.

16.12.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Belediyemizin kendi öz bütçesi, kaynakları ve gücüyle hizmete sunulacak olan Turgut Özal Mahallemizde kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamındaki Yeşil Yaşam Konutlarımız şehrimizin yeniden ihya ve inşasına büyük bir destek sağlayacaktır" dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallesi'nde 'Kentsel Dönüşüm' projesi şeklinde hak sahiplerine teslim edilecek olan Yeşil Yaşam Konutlarının şantiye alanını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, örnek daireleri gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin kendi bütçesi ve kaynaklarıyla 15 dönümlük alanda yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanında 168 daire ve 10 dükkanın yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkın yer alacağını söyleyen Başkan Geçit, depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla Malatya'nın dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacak Yeşil Yaşam Konutları'nın bugünden geleceğe emanet edecekleri önemli yatırımlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

"Hangi sözü verdiysek yerine getiriyoruz"

Yeşil Yaşam Konutları'nda daire sahibi olan hak sahipleriyle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Geçit, "Toplam 178 bağımsız bölümün yer aldığı kentsel dönüşüm proje alanımızdaki çalışmaları, göreve gelir gelmez bir planlama içerisine koyduk ve o planlama doğrultusunda yürütüyoruz. 80 bağımsız bölümün yer aldığı A ve B Blok konutlarımızın büyük bir kısmı bitti, diğer iki bloğumuzu da 2025'in Eylül ayına doğru tamamlayarak, rezerv alanda bulunan hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerimizle şehrimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunmaya çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra bizler buradaki hak sahiplerine hangi sözü verdiysek, o sözü yerine getiriyoruz. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla burada yeni ve güzel bir yaşamın kapılarını aralayacağız. Hemşerilerimiz güvenli ve sağlıklı alanlarda hayatını sürdürecek. Belediyemizin kendi sermayesi ve imkanlarıyla yapımı süren Yeşil Yaşam Konutlarımızın tamamlanma aşamasında yoğun bir çalışma döneminde geçen mesai arkadaşlarımız ve şantiye görevlileri başta olmak üzere bizlerle birlikte hareket eden, sabır gösteren, bizlere güvenen, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. İşte bu güzel dayanışma ruhuyla birlikte Yeşilyurt'umuzun her noktasını sağlam ve güvenilir yaşam alanlarıyla donatmaya, deprem yaralarını sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Geçit'e övgü

Ziyarete katılarak taşınacakları daireleri gezen mahalle sakinleri ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini ileterek, "Başkanımız sözünde durdu, yakın bir zamanda iki blokun anahtarları teslim edilecek, diğer iki blokta önümüzdeki yıl yaz ayının sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edilecek. Kentsel dönüşüm konutlarımızın tamamlanması için yoğun bir çaba sarf eden, burayı sık sık ziyaret ederek bizlerle sürekli görüşen ve taleplerimizin yerine getirilmesi konusunda elinden geleni yapan Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Turgut Özal, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Belediye, malatya, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi: Yeşil Yaşam Konutları Hayata Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:56:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi: Yeşil Yaşam Konutları Hayata Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.