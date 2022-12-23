İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde iktidarı kızdıracak sözler: Planımız 2023'te iktidar olup bu kötülükten kurtulmak, 10 milyonlarca fark yiyecekler

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bir dizi temasta bulunmak ve saha çalışması yapmak üzere Konya'ya geldi. Mevlana Türbesi'nden çıkarken kapıda onlarca vatandaşın karşıladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Allah sana Cumhurbaşkanı olmayı nasip etsin" sözleri sonrası duygu dolu anlar yaşadı.

İMAMOĞLU: KONYA BİZE UĞURLU GELECEK

Türbe çıkışı basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan İmamooğlu, "Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne varsa onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya devam edeceğiz. Konya bize uğurlu gelecek. Şimdiden onu hissediyorum" dedi.

"VATANDAŞIMIZIN VİCDANINDA BU KARAR BİR MAHKEME KARARI DEĞİLDİR"

İmamoğlu gazetecilerin 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin soruları üzerine ise şu yanıtı verdi: "Şu anda tariflenen ceza çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılabilecek hatta içinde hapis olan bir ceza. Elbette üst mahkemeler var. Ama biz hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları tarafından, en başta sayın Cumhurbaşkanı tarafından bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır. Siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım… Ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız, baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak, istedikleri kararı vermediği için adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza… Bu kadar dedikodu var, bu kadar laf dönüyor. Bir soruşturmayı başlatsanıza… Gidip hakimin ifadesini alsanıza… Bakalım hakim ne diyor?

"MİLLETİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK SESLE CEVAP VERECEK"

Böylesi bir siyasi karar alındığı noktada biz de mücadelemizi toplumsal olarak, insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki genel seçimi, yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye, şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Hatta kişileri bertaraf ederek, önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart-23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra zaten anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Ondan sonra bu milleti huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak. Hala konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, desinler ki 'Bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var, onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Parti'li dostlarımız da var."

"PLANIMIZ 2023'TE İKTİDAR OLMAK"

İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu "Bitmeyecek… Bizim 'B planı' diye bir şeyimiz yok. Bizim planımız belli, 2023'te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz biz. Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak, toplumun coşkusunu artırmak. Onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecekler" dedi.