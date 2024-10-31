Yıldırım: CHP Terörle Mesafe Koymalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yıldırım: CHP Terörle Mesafe Koymalı

Adem Yıldırım, CHP'ye terörle mesafe koyma çağrısında bulundu ve muhalefeti eleştirdi.

31.10.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, " DEM Parti'ye 'Terörle arana mesafe koy' diyoruz, şimdi CHP'ye 'Terörle arana mesafe koy' der durumuna geldik." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi, "yenidoğan çetesi" ve kadına yönelik şiddet gibi olaylarda muhalefet partileriyle ortak hareket ettiklerini söyledi.

Herkesin üzerinde hassasiyet gösterdiği konularda tüm partilerle birlikte ortak önerge verdiklerini anlatan Yıldırım, "Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve aile hepimizi ilgilendiren konular. Ama muhalefet buradan ucuz siyaset yapıp 'AK Parti ve MHP'nin oylarıyla araştırma önergemiz reddedildi' diyerek partimizi zan altında bırakıyor. Yalan üzerinden siyaset yapmak ucuz bir siyaset anlayışıdır." diye konuştu.

Çocuklar, kadınlar ve sağlık alanında üç ortak önerge verdiklerini hatırlatan ve bazı medya organları ile sanatçıların gerçekleri yansıtmayan iddialara alet olduğunu söyleyen Yıldırım, "Hani gazetecilik tarafsızlıktı? Neden yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz? Çocuk, kadın, yaşlılarla ilgili her türlü tedbirin alınması için önergeleri biz verdik. Muhalefet partileri buradan bir rol almaya çalışıyor. Ama bu ucuz siyaset ellerinde patlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına değinen Yıldırım, "Şu an tedbiren görevden alındı, belediye başkanlık görevi devam ediyor. Eğer belediye başkanlığı görevi tamamen bitmiş olsaydı belediye meclis üyeleri arasından yeni bir belediye başkanı seçilirdi." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, Özer'in geçmişinin bilindiğini söyleyerek, "DEM Parti'ye 'Terörle arana mesafe koy' diyoruz, şimdi CHP'ye 'Terörle arana mesafe koy' der durumuna geldik. CHP'ye gönül veren insanlar için de çok üzücü bir durum. Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu söyleyen bir parti için gerçekten çok üzücü. CHP'li arkadaşların düşünmeleri lazım. Bir araya gelip 'Biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz?' diye sormaları lazım. Her şey oy değil. Oy üzerinden hesap yapmak, bizi uçurumun kenarına getirebilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Adem Yıldırım, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım: CHP Terörle Mesafe Koymalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım: CHP Terörle Mesafe Koymalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.