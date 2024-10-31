Yıldırım: CHP Terörle Mesafe Koymalı

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, " DEM Parti'ye 'Terörle arana mesafe koy' diyoruz, şimdi CHP'ye 'Terörle arana mesafe koy' der durumuna geldik." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi, "yenidoğan çetesi" ve kadına yönelik şiddet gibi olaylarda muhalefet partileriyle ortak hareket ettiklerini söyledi.

Herkesin üzerinde hassasiyet gösterdiği konularda tüm partilerle birlikte ortak önerge verdiklerini anlatan Yıldırım, "Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve aile hepimizi ilgilendiren konular. Ama muhalefet buradan ucuz siyaset yapıp 'AK Parti ve MHP'nin oylarıyla araştırma önergemiz reddedildi' diyerek partimizi zan altında bırakıyor. Yalan üzerinden siyaset yapmak ucuz bir siyaset anlayışıdır." diye konuştu.

Çocuklar, kadınlar ve sağlık alanında üç ortak önerge verdiklerini hatırlatan ve bazı medya organları ile sanatçıların gerçekleri yansıtmayan iddialara alet olduğunu söyleyen Yıldırım, "Hani gazetecilik tarafsızlıktı? Neden yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz? Çocuk, kadın, yaşlılarla ilgili her türlü tedbirin alınması için önergeleri biz verdik. Muhalefet partileri buradan bir rol almaya çalışıyor. Ama bu ucuz siyaset ellerinde patlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına değinen Yıldırım, "Şu an tedbiren görevden alındı, belediye başkanlık görevi devam ediyor. Eğer belediye başkanlığı görevi tamamen bitmiş olsaydı belediye meclis üyeleri arasından yeni bir belediye başkanı seçilirdi." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, Özer'in geçmişinin bilindiğini söyleyerek, "DEM Parti'ye 'Terörle arana mesafe koy' diyoruz, şimdi CHP'ye 'Terörle arana mesafe koy' der durumuna geldik. CHP'ye gönül veren insanlar için de çok üzücü bir durum. Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu söyleyen bir parti için gerçekten çok üzücü. CHP'li arkadaşların düşünmeleri lazım. Bir araya gelip 'Biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz?' diye sormaları lazım. Her şey oy değil. Oy üzerinden hesap yapmak, bizi uçurumun kenarına getirebilir." değerlendirmelerinde bulundu.