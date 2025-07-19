Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Toplantısı

Yıldırım\'da Kentsel Dönüşüm Toplantısı
19.07.2025 14:13  Güncelleme: 14:15
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Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İMSİAD üyeleriyle kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yılmaz, dönüşüm çalışmalarının şehir genelinde tam bir iyileştirme sağladığını vurguladı.

Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiği İMSİAD üyelerine ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde düzenlenen ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir ile dernek üyelerinin katıldığı toplantıda kentsel dönüşüm masaya yatırıldı. Dernek üyelerine ilçede yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüme çok yönlü baktıklarını vurgulayarak, "Biz sadece binaları değil, şehri iyileştiriyoruz. İşimiz sadece yıkıp yapmak değil. Biz dairesel bir dönüşüm yapmıyoruz. Biz, yeni bulvarlar, yeşil alanlar, parklar, sosyal donatı alanları yaparak kentin tamamını dönüştürüyoruz. Bunu yaparken ekonomik olarak bu projelerin bazılarından zarar ediyoruz. Ancak şehir kazanıyor. Bizim derdimizi para kazanmak değil. Bizim derdimiz yeni meydanlar, yeni spor tesisleri, yeni ulaşım aksları kazanmak. Hamdolsun bu konuda da güzel sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

Bursa'nın en tecrübeli kurumuyuz

Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm alanında Bursa'nın en tecrübeli kurumu olduğunu ve örnek teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bu başarının temelinde ise ortak akıl ve istişare kültürü yatıyor. Projeye başlarken uzlaşma oranını en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yine kent dinamikleri, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle istişare içerisinde kararlar alıp uyguluyoruz. Bitişik nizamdan ayrık nizam yapılara geçerek yeni bir kültür oluşturuyoruz. Bu projeleri belirlerken de bölgesel özellikleri ve beklentileri esas alıyoruz. Bugüne kadar 190 bin metrekare alandaki 2 bin 200 bağımsız bölümde yerinde dönüşüm 29 bin 400 metrekare alanda ise taşıma usulü dönüşüm gerçekleştirdik. Bu toplantıyı bundan dolayı çok önemsiyor ve yeni iş birliklerine temel teşkil etmesini umuyorum" diye konuştu.

İstişare ve iş birliği vurgusu

Kentsel dönüşümün Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisi olduğunu hatırlatan İMSİAD Başkanı Şeref Demir de "Kentsel dönüşüm kurumların veya özel sektörün tek başına gerçekleştirebileceği bir şey değil. Bunda başarılı olmanın temel şartı Oktay Başkanımızın işaret ettiği gibi istişare ve iş birliği. Bu alanda da Oktay Yılmaz Başkanımızın ve Yıldırım Belediyesi'nin çok önemli bir vizyon oluşturduğunu görüyoruz. Gerek dernek olarak bize gerekse üyelerimizin sahada yürüttükleri projelere her zaman destek olan Oktay Yılmaz Başkanımıza ve Yıldırım Belediyesi'ne üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika

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