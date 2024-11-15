Yıldırım'da Yeni Spor Tesisine İlk Adım: Başkanlık Konutu Yıkılacak - Son Dakika
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Politika

Yıldırım'da Yeni Spor Tesisine İlk Adım: Başkanlık Konutu Yıkılacak

Yıldırım\'da Yeni Spor Tesisine İlk Adım: Başkanlık Konutu Yıkılacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve gençler için yarı olimpik havuzlu yeni spor tesisi inşa etmek amacıyla başkanlık konutunu yıkma kararı aldı. 2025'te inşaatına başlanacak tesis, hem çocuklar hem de kadınlar için çeşitli spor alanları sunacak.

15.11.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve gençlere sözünü verdiği içerisinde yarı olimpik havuzun da bulunduğu spor tesisini yapmak için oturduğu başkanlık konutunu yıkma kararı aldı. 2005 yılı içerisinde yıkımına başlanacak konutun yerine çocukların gençlerin ve kadınların faydalanacağı 2100 metrekarelik spor tesisi inşa edilecek.

Yıldırım ilçesinin merkezinde Belediye ve Kaymakamlık binalarının ortasında bulunan Başkanlık konutunun yerine yapılacak Şükraniye Spor Tesisi'nin kapalı alanı 1396 metrekare, toplam alanı ise 2100 metrekare olacak. Tesiste (25 m x 12,5 m) ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu ile 370 metrekarelik jimnastik salonu, çocuk sporcular için antrenman alanları soyunma odaları, tuvaletler kafeterya ve idari ofisler bulunacak.

Bir önceki dönemde Yıldırım ilçesine 20'nin üzerinde spor tesisi kazandırdıklarını belirten Oktay Yılmaz, "Bu dönemde kent merkezinde 100 bin insanın yürüyebileceği, ulaşma mesafesinde kent merkezimizin, belediyemizin ve kaymakamlığımızın olduğu bölgede bir spor alanına ihtiyacımız vardı. Bunu kentsel dönüşüm projelerimizden elde etmek istedik ancak, burada sürecin biraz uzadığını gördük. Hızlı bir çözüm üretmek adına kendi başkanlık konutumuzun olduğu yeri yıkarak kapalı spor merkezi haline dönüştürme kararına vardık" dedi.

Yeni yapılacak spor tesisinden binlerce çocuk ve gencin faydalanacağını aktaran Yılmaz, "Yürüme mesafesinde 5 okulumuz var. Metroyla rahatlıkla ulaşılan bir nokta. Yıldırım'ın merkezi. Burada binlerce gencimize, kadınımıza hizmet verecek, yarı olimpik kapalı havuzu bulunan, kadın spor merkezi ve çocuklar için antrenman salonlarının olduğu bir kapalı spor tesisini kentimize kazandıracağız" dedi.

Yılmaz "Şükraniye Kapalı Spor Tesisimiz 1400 metrekarelik kapalı alana sahip, toplamda 2100 metrekarelik bir tesisimiz olacak. 2025'te inşallah bu projemize başlayacağız. Şu anda arkadaşlarımız proje çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan zemin etüdüne başladık. İnşallah 2025 içerisinde projenin fiili olarak imalatına başlayacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yıldırım'da Yeni Spor Tesisine İlk Adım: Başkanlık Konutu Yıkılacak - Son Dakika

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