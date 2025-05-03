Yıldırım'dan KKTC Açıklamalarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Yıldırım'dan KKTC Açıklamalarına Yanıt

Yıldırım\'dan KKTC Açıklamalarına Yanıt

Binali Yıldırım, Türk devletlerinin KKTC ile ilgili açıklamalarına sessiz kalmadıklarını belirtti.

03.05.2025 12:04
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, bazı Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili yaptığı açıklamalara sessiz kalınmadığını söyleyerek, "Biz sessiz kalmadık. Bizim sesimiz burada. Önemli doğru yönde, doğru şeyler söylemek" dedi.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'de gerçekleştirilen Aksakallar Konseyi 17. Toplantısının ardından Yazar Hilmi Daşdemir'in sorularını cevapladı, bazı Türk devletlerinin KKTC ile ilgili açıklamalarını değerlendirerek "Türkiye sessiz kaldı" eleştirilerine yanıt verdi. "Biz sessiz kalmadık" diyen Yıldırım, "Avrupa Birliği ile bazı Orta Asya devletlerinin toplantısı sonrası açıklamayı baz alarak Türkiye kamuoyunda ciddi bir aleyhte haberler, propagandalar, siyasi iktidarı sıkıştırma faaliyeti oldu. Buna da 'niye sessiz kalındı' gibi serzenişler de oldu. Biz sessiz kalmadık. Bizim sesimiz burada. Önemli doğru yönde doğru şeyler söylemek. Onun yeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Siz 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini mi Türk devletleri dışladı' diyorsunuz. İşte Türk devletlerinin temsilcileri burada. Hal böyleyken hangisi doğru" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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