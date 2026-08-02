Yıldırım Otlukbeli’ndeki Taşkın Koruma Projesini inceledi

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen taşkın koruma tesisinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım'a inceleme programında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Otlukbeli Kaymakamı Volkan Oral, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş ve kurum amirleri eşlik etti.

Otlukbeli ilçe merkezinde yapımı devam eden taşkın koruma tesisini gezen heyet, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Binali Yıldırım ile Vali Hamza Aydoğdu, taşkın koruma projesinin Otlukbeli'ne hayırlı olmasını temenni ederek, projede emeği bulunan tüm kurum ve personele teşekkür etti.