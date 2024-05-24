Yıldırım ve Gürsu Belediye Başkanları İnegöl Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Politika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

İnegöl'de hayata geçirdiği vizyon projelerle şehrin geleceğini imar eden Belediye Başkanı Alper Taban, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri vatandaşların desteği ile yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçildi. Hizmet seferberliğine kaldığı yerden devam eden Başkan Taban, bir yandan da tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Bu kapsamda Perşembe günü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık Başkan Taban'ı ziyaret etti.

İnegöl Belediye Binasında Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette iki Başkan Yılmaz ve Işık, Başkan Taban'a hem yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletti hem de yeni dönem için tebriklerini dile getirerek başarılar diledi.

Yeni döneme dair karşılıklı istişareler ve ilçelerin projeleri üzerine istişarelerin de yapıldığı ziyaret sırasında saha incelemesi de yapıldı. İnegöl Belediyesi'nin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesi içerisinde hayata geçirdiği her yaştan öğrenciye hitap eden Nöbetçi Kitaphane ve belediye hizmet binası başta olmak üzere; Gastro İnegöl Restoranı, Merkez Park ve Gastro Kafeyi inceleyen konuk Başkanlar, İnegöl'de özellikle merkezde son dönemde yaşanan değişimi yerinde görme fırsatı buldu. - BURSA