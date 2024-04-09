Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka'yı ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka\'yı ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi Karşıyaka bölgesini ziyaret ederek, yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Karşıyaka'nın önümüzdeki 5 yıl boyunca diğer semtler gibi hizmete doyacağını ve yeşil bir bölgeye dönüşeceğini müjdeledi.

09.04.2024 09:52  Güncelleme: 09:55
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Karşıyaka bölgesini ziyaret eden Başkan Yılmaz, bölgeye yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunurken, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Görevinde henüz bir haftayı tamamlamayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, görev öncesi verdiği sözü tuttu. Vatandaşla belediye arasında yıkılan köprüyü yeniden kurmak için büyük mesai harcayan Başkan Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi Karşıyaka'yı ziyaret etti. Burada yapılması planlanan yatırımlarla ilgili sahada incelemelerde bulunan Yılmaz, Karşıyaka'nın önümüzdeki 5 yıl boyunca diğer semtler gibi hizmete doyacağı ve hak ettiğini alacağını söyledi. Başkan Yılmaz, kentin merkezinde griler içinde kalan Karşıyaka'yı yeşil bir bölgeye çevireceklerini de müjdeledi.

"Karşıyaka hak ettiğini alacak"

Başkan Yılmaz'ın Karşıyaka ziyareti vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi. Başkan Yılmaz, Karşıyaka'nın da hizmetten mahrum bırakıldığını belirterek, "Maalesef Karşıyaka da geriden kalan 20 yılda unutulmuş, göz ardı edilmiş. Karşıyaka geçmişte olduğu gibi yeniden küllerinden doğacak. Bu bölgeye yakışacak, her bir bireyin mutlu ve huzurlu olacağı projelerimizle Karşıyaka'yı yeniden canlandıracağız" dedi.

Başkan Yılmaz, sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Başkan Yılmaz, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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