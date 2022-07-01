Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor - Son Dakika
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Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor

01.07.2022 11:43
Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yenileme çalışmaları bitmek üzere olan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi'ni 400-500 kapasiteli kız öğrenci yurduna dönüştürebileceklerini belirterek, "Üniversite kazanıp kentimize gelen kızlarımızın yurt bulamadığı için memleketlerine geri...

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yenileme çalışmaları bitmek üzere olan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi'ni 400-500 kapasiteli kız öğrenci yurduna dönüştürebileceklerini belirterek, "Üniversite kazanıp kentimize gelen kızlarımızın yurt bulamadığı için memleketlerine geri dönmelerini istemiyoruz" dedi.

Gültak, Kazanlı, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerini ziyaret ederek, hem yapılan ve yapılacak hizmet ve yatırımları anlattı hem de muhtarlar ile vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyip en kısa zamanda çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Kalan hizmetleri tamamlamak için bütçemizi zorlayacağız"

Akdeniz'de barışı, kardeşliği ve huzuru yeniden tesis ettiklerinin altını çizen Başkan Gültak, "Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapmadan her mahallemize ihtiyacını duyduğu hizmet ve projeleri, bütçemiz ve imkanlarımız oranında sunmaya devam edeceğiz. Yaz-kış demeden seçildiğimiz günden beri halkımızın içindeyiz. Sahadan ve muhtarlarımızın emrinden ayrılmadım. Ara vermeden mahallelerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Böylece hem yaptığımız hizmetleri yerinde inceliyor, bir yandan da söz verdiğimiz halde yapamadıklarımızı görüyor, nedenini anlatıyoruz. Elbette eksiklerimizi, yetişemediğimiz hizmetleri tamamlamak için de bütçemizi zorlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İki yıldır borçlanma istemedik, kendi yağımızda kavrulduk"

Geçen ayki Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, yönetimin 310 milyon TL'lik borçlanma talebinin bizzat kendisinin uğraşları sonucu Cumhur İttifakı meclis üyelerince onaylanıp borçlanma yetkisinin verildiğini hatırlatan Gültak, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin 310 milyon TL borçlanma almasını sağlayan kardeşiniz benim. Büyükşehirin de sıkıntıları var. Biz de 50 milyon TL'lik borçlanma istedik. İki senedir de borçlanma istemedik, kendi yağımızda kavrulduk. Tüm meclis üyelerimize de sesleniyorum; umarım 50 milyonluk borcu da kırpmazlar. Çünkü kırpılırsa kabul etmeyeceğim. Muhtarlar beni terletti, asfalt, kaldırım, yol hizmeti bekliyorlar. Borçlanma yetkisi verilir verilmez, temmuz ortasından itibaren asfalt, yol, kaldırım hizmetlerine yeniden hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın 20 yıldır yaşadığı imar sıkıntısı bitecek"

Yaklaşık 20 senedir Mersin'in imar sıkıntısı olduğunu ve hiç kimsenin imar alamadığını kaydeden Gültak, "Özellikle de Akdeniz'de bu sorun çok büyüktü. Tarım görüşü gerekiyordu. Lütfi Elvan Bakanımız ile birlikte çabalarımız sonucunda 2021 yılında Tarım Bakanlığı bu bölgelerin çoğunluğunun imarına izin verdi. Büyükşehirde Kazanlı'yı ilgilendiren 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ön görüşmeleri yapılmış, sıkıntılar çözülmüş. Haftaya bizim bürokratlarla toplanıyorlar. Kazanlı ve diğer bölgelerin 1/5000'liğini temmuz ayı meclisine yetiştirmeye çalışıyorlar. Ardından biz de 1/1000'lik uygulama imar planlarını yapacağız. Dolayısıyla 20 yıldır Kazanlı ve civar bölge halkı imar sıkıntısından dolayı ruhsat alamazken, önümüzdeki sene bu bölgelerin tamamının imar sıkıntısı bitecek. Dolayısıyla arazileriniz daha da değerlenecek ve kaçak yapı sorunu da ortadan kalkmış olacak" şeklinde konuştu.

"Kazanlı'ya FIFA standartlarında bir saha kazandırdık"

Başkan Gültak, belediyenin Kazanlı'ya kazandırdığı spor tesisi hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu; "FIFA standartlarında büyük bir saha ve tesis. Her şeyi bitti. Burada hem Kültür Müdürlüğümüz hem de biz, bu işi Kazanlı'daki kulüpler ve muhtarlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Sahanın kullanılmasını sizler sağlayacaksınız. Kazanlı'da futbol çok seviliyor. Dolayısıyla burada yaşayan sporcuların ve sporseverlerin sahayı kullanmasını hep birlikte sağlayacağız."

"Geçmişten gelen borç, benim ve vatandaşlarımızın sırtında"

Akdeniz Belediyesini 2019 yılı seçimlerinden sonra 232 milyon TL borç ile devraldıklarını hatırlatan Başkan Gültak, İller Bankası'ndan gelen bütçenin maaşları dahi karşılayamadığını söyledi, bu nedenle emlak geliri ve diğer vergilerin de hizmete dönüşemediğini dile getirdi. Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İller Bankası'ndan geçen ay belediyeye aktarılan gelir 7,8 milyon TL'dir. Fakat vergi ve SSK hariç çıplak maaş giderlerimiz ise 8 buçuk milyon TL'yi bulmaktadır. Dolayısıyla üzerine para koyup ancak maaşları ödeyebileceğiz. Sırtımızda geçen 20 yılın borçları var. Son 20 yılın ödenmeyen SSK ve vergi borçları. Bu borç, hem benim hem de siz vatandaşlarımızın sırtına kalmış. Biz, yaptığımız hizmet ve yatırımların çoğunu da bürokratlarımızla projelendiriyoruz. Ankara'ya gidip proje karşılığı para getirip hizmet yapabiliyoruz."

"Tesiste, saatte 160 ton asfalt üretilecek"

Ağır borç yüküne rağmen hem hizmet ürettiklerini hem de ilçeye yatırımlar yaptıklarını vurguladığı açıklamasında Başkan Gültak, kent merkezindeki hiçbir ilçe belediyesinde olmayan bir asfalt şantiyesini, 1 lira dahi ödemeden hibe yoluyla Akdeniz'e kazandırdıklarını anlattı, Kürkçü Mahallesi'nde kurulan şantiyede saatte 160 ton sıcak asfalt üretileceğini ifade etti.

"Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, yurt olarak da hizmet verecek"

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de konuyu görüştüğünü kaydeden Başkan Gültak, baştan sona yenilenen Yılmaz Güney Gençlik Merkezi'nin, 400 ila 500 kapasiteli kız öğrenci yurdu olarak da hizmet vermesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Gültak, "Üniversite kazanıp kentimize gelen, ancak yurt veya kiralık ev bulamayan kızlarımızın memleketlerine geri dönmelerini istemiyoruz. Bu büyük hizmeti gençlerimize kazandıracak olmaktan dolayı mutluyuz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Yılmaz Güney, Akdeniz, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor - Son Dakika

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