Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazianteplilerle Zafer Kutlaması Yaptı

Zafer kutlaması ve teşekkür konuşması için Gazianteplilerle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Bu zaferimizi Gaziantep'e yaymak istiyoruz. Partimiz adına çalışıp üreteceğiz. Şehitkamil özelinde Gaziantep'in her bir ferdi en iyi şartlarda hizmet görmek istiyor. Halk belediyeciliği Gaziantep'te iktidar olacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir zafer elde etti. Kendisini destekleyenlere teşekkür etmek için yıkılan eski Şehitkamil Belediyesi binasının olduğu yerde Gazianteplilerle bir araya gelen Başkan Umut Yılmaz, yoğun ilgi gösterilen programda katılımcılarla birlikte zafer kutlaması yaptı.

Kutlamalar esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 30 yıl sonra Şehitkamil Belediyesini rekor oyla kazanarak büyük bir zafere imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz'ı telefonla bağlanarak tebrik etti.

Kutlamalara; Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yapacağımız çok iş var"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Biz bu memleketi yeniden kuracağız arkadaşlar. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Biz bu yola çıkarken söz verdik. Biz önce mutlu bir Şehitkamil yapacağız dedik. Şehitkamil'e denizi getirsem siz mutsuz olduktan sonra hikaye. Bizim yapacağımız şey şu; biz bu memleketi sizinle birlikte yöneteceğiz. Her zaman söylüyorum, sakın ha bizden partizanlık beklemeyin. Bu millet ne çektiyse partizanlıktan çekti. Partizanlığa asla yer yok; AKP'li, MHP'li, CHP'li hepsi eşittir. Şehitkamil'de kimseyi ötekileştirmeden, her vatandaşımıza eşit hizmet sunacağız. Bugün daha çok çalışma zamanı. İlçemizde yapacağımız çok iş var. Projelerimizi, halkımıza verdiğimiz sözleri kademeli bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu zaferimizi Gaziantep'e yaymak istiyoruz. Partimiz adına çalışıp üreteceğiz. Şehitkamil özelinde Gaziantep'in her bir ferdi en iyi şartlarda hizmet görmek istiyor. Halk belediyeciliği Gaziantep'te iktidar olacak" ifadelerini kaydetti. - GAZİANTEP