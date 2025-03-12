Yılmaz: Kıbrıs Türkü'nün refahı için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Biz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye, daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz, Anavatan ve Garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin ülkeler arasındaki yakın işbirliğinin ve eşgüdümünün bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

Bugün de Cumhurbaşkanı ile ortak gündemlerinin konulara ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Yılmaz, "Kıbrıs meselesinde halihazırda bulunulan aşamayı ele alarak, önümüzdeki döneme yönelik öngörülerimiz ve önceliklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bununla birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele almaya önem veriyoruz. Kıbrıs Türkünün refahını ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşmasını sağlamak amacıyla gerekli adımların geciktirilmeden atılması noktasında kararlıyız" diye konuştu.

"Kalkınma Planı, hem işbirliğimize güçlü bir altyapı sunmakta hem de Kıbrıs Türkü'nün refahı için önemli bir dayanak teşkil etmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını Geçtiğimiz Ocak ayında KKTC hükümetiyle birlikte kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Yılmaz, "Kalkınma Planı, hem işbirliğimize güçlü bir altyapı sunmakta hem de Kıbrıs Türkü'nün refahı için önemli bir dayanak teşkil etmektedir.

Bildiğiniz gibi 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'de sağlık altyapısı güçlendirilmiş, altyapı anlamında kritik yatırımlar yapılmış, e-Devlet projeleriyle daha fazla sayıda kamu hizmeti dijitalleşmiş ve girişimcilik başta olmak üzere özel sektör desteklenmiştir. Eğitimden tarıma, ulaşımdan reel sektör desteklerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen projelerle KKTC'nin kalkınmasına ivme kazandırıyoruz. Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde hazırlanan ve çalışmalarında sona gelinen 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı da kısa süre içerisinde Başbakan Ünal Üstel ile imzalayarak yeni işbirliği dönemini başlatacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Yılmaz, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve Ada'nın gerçeklerini temel alan bir çözüme kavuşturulması ülkemizin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının ziyareti vesilesiyle bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi bugün Ankara'da bir kez daha teyit ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Kıbrıs meselesine yönelik ortaya koyduğu Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi temelinde iki devletli çözüm yaklaşımına desteğimiz tamdır. Her zaman ifade ediyoruz; tükenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan bir temelde çözüm aramak bizce beyhudedir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm isteniyorsa bu ancak Ada'daki gerçekler temelinde olabilir. Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır. Özden gelen hakların asgari bir tezahürü olarak, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlar kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu.

17- 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de Kıbrıs konusunda genişletilmiş formatlı gayrı resmi bir toplantı düzenleneceğini belirten Yılmaz,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da BM 79. Genel Kurulu'nda ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır. 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de Kıbrıs konusunda genişletilmiş formatlı gayrı resmi bir toplantı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın, Sayın Dışişleri Bakanımız ile birlikte iştirak edecekleri toplantı çerçevesinde Kıbrıs meselesinde nasıl ilerlenebileceğine dair görüş alışverişinde bulunulacak. 2024 Yılında BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi Holguin'le birlikte başlayan görüşmelerde, ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs tarafı yine uzlaşmadan ve çözümden yana olmuştur. Bahse konu o görüşmelerin bir devamı niteliğinde olacak Cenevre görüşmelerinde de yine uzlaşmacı tavrımızı devam ettirecek, sürece katkı koyma gayretinde olacağız. Bir kez daha altını çizmek isterim ki daha önce denenmiş ve tükenmiş yöntemlerin bir faydası olmayacaktır. Toplantının hayırlı geçmesini, muhatapların Kıbrıs'ın gerçeklerini görmesini ve artık bu doğrultuda yapıcı adımlar atılmasını temenni ediyoruz.

Biz, Anavatan ve Garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.