Yılmaz: KKTC'nin Yanındayız
Politika

Yılmaz: KKTC'nin Yanındayız

19.10.2025 20:26
Cevdet Yılmaz, KKTC seçimlerinin halk için hayırlı olmasını dileyerek desteğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı

