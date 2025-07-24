Yılmaz, Ossowski ile Türkiye-AB İlişkilerini Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görev süresi sona eren Ossowski ile veda ziyareti kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, vize serbestisi süreci ve yapıcı işbirliği alanlarını ele aldıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendisine görev süresince ilişkilerimize verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Amerikan Şirketler Derneği yönetimiyle de bir araya gelerek, Türkiye ve ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, üçüncü ülkelerde ticari işbirliği imkanlarının geliştirilmesi hususlarını ele aldık. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik, ikiz dönüşüm ve yapay zeka konularında görüş alışverişinde bulunduk."