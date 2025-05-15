Yılmaz, Özbekistan\'da Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile Özbekistan'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Toplantısı öncesinde, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı kıymetli dostum Sayın Cemşit Kuçkarov ile Taşkent'te bir araya geldik. Görüşmemizde; siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra tarım, enerji, inşaat ve ulaştırma gibi birçok alanda karşılıklı talepleri, yatırımları ve ortak projeleri değerlendirdik. Türkiye, Özbekistan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam ederken; köklü tarihi bağlarımız ve ortak medeniyetimiz bu iş birliğine güçlü bir zemin oluşturuyor. Sayın Kuçkarov'a ve Özbek kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; ilişkilerimizin her alanda daha da derinleşmesini temenni ediyorum" dedi.